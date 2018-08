In letzter Sekunde verdrängt

Der Wasseralfinger Gregor Haluszczysnki, der für den Schützenverein Hubertus Aalen- Fachsenfeld startet, erreichte vor Kurzem auf der Olympia-Schießanlage in Hochbrück bei München einen hervorragenden sechsten Platz und war somit bester Vertreter aus Württemberg bei den Junioren II-Deutschen Meisterschaften (Jahrgang 2000 und 2001) mit der Luftpistole.

Seit September 2017 ist Haluszczynski Mitglied im D-Kader des Württembergischen Schützenverbandes. Durch das regelmäßige Training mit versierten Trainern sowohl in Fachsenfeld als auch in der Sportschule Ruit konnte er sich stetig steigern. So errang Haluszczynski im Juni 2018 bei der Württembergischen Meisterschaft den fünften Platz mit 360 Ringen und war damit für die Deutschen Meisterschaften, wie schon im Jahr zuvor, qualifiziert.

Top-Serie mit 93 Ringen

Der Unterschied zu den Landesmeisterschaften ist, dass die Junioren bei der Deutschen Meisterschaft 6 x 10 Schuss statt 4 x 10 Schuss abgeben. Nach den ersten drei Serien mit jeweils 94 (von 100) Ringen lag eine Überraschung in der Luft. Den Betreuern war klar, dass er um den Titel mitschießen würde. Die vierte Serie war mit 93 Ringen ebenfalls top.

Haluszczynski schloss die fünfte Serie mit 89 Ringen ab. Damit fiel er auf den dritten Rang zurück. Dennoch konnte er in der letzten und sechsten Serie mit ebenfalls 94 Ringen seine Hochform an diesem Tage unter Beweis stellen. Bis kurz vor Schluss lag Haluszczynski auf dem dritten Rang, wurde aber in letzter Sekunde auf den sechsten Platz verdrängt. Dennoch ist es für den 17-jährigen Sportschützen ein gutes Ergebnis.

Das regelmäßige Jugendtraining findet wieder ab dem 14. September freitags um 18.30 Uhr statt. Interessierte Jugendliche sind herzlich eingeladen, eine Einverständniserklärung der Eltern ist notwendig.

Das Schützenhaus ist freitags ab 19 Uhr und sonntags ab 10 Uhr geöffnet. Interessenten am Schießsport und Besucher sind gerne willkommen.