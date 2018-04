Ein Einbrecher hat am Mittwochmorgen gegen drei Uhr die elektronische Schiebetüre eines Lebensmittelmarktes in Bettringen aufgebrochen und ist in das Gebäude In der Vorstadt eingedrungen. Er entwendete aus einer dort ansässigen Bäckereifiliale zwei wohl leere Kassenschubladen, die selbst einen Wert von etwa 400 Euro haben.