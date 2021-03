In ihrer Mädels-WG fühlt sich Ines zu Hause

Sie hört gerne Musik der Kelly-Familie, steht auf Fernsehserien, liebt es, im Internet zu surfen und mit den Mädels ihrer Wohngemeinschaft (WG) etwas zu unternehmen. Die WG, in der Ines allerdings lebt, ist eine ganz besondere. Wie die 34-Jährige haben ihre Mitbewohnerinnen Teresa, Elke und Angelika das Down-Syndrom. Trotz ihres Handicaps bestreiten die vier ihr Leben so gut es geht selbstständig. Unterstützt werden sie von Mitarbeitern der Lebenshilfe, die das Haus am Hirschbach betreibt. Anlässlich des Welt-Down-Syndrom-Tags am Sonntag sprachen Ines und ihre Mutter mit den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ über das besondere Leben mit Trisomie 21.

Ines’ Mutter, die namentlich nicht genannt werden möchte, erinnert sich noch genau an den Tag, als ihre Tochter zur Welt kam. Die Nachricht, dass sie das Down-Syndrom hat, sei zunächst ein Schock gewesen. „Damit hätte ich nicht gerechnet“, sagt die 67-Jährige, die zwei Jahre zuvor eine gesunde Tochter geboren hatte. Mit der Pränataldiagnostik, also der Früherkennung, hätte man dies feststellen können, doch Ines’ Mutter hatte sich bewusst dagegen entschieden. „Für mich war immer klar, dass ich das Kind so annehmen werde, wie es geboren wird. Und ich bin froh, nie vor der Entscheidung gestanden zu haben, mein Kind abzutreiben oder nicht. Eine Abtreibung hätte ich nie verantworten können.“ Viele Mütter würden nach einer solchen immens darunter leiden, was sie ihrem ungeborenen Kind und sich selbst angetan haben.

„Überdies würde uns Ines unwahrscheinlich fehlen“, sagt die 67-Jährige. Ines sei von Anfang an ein fröhliches Kind gewesen, das vor allem zu ihrem Vater ein besonders enges Verhältnis habe. Obwohl bei Kindern mit Down-Syndrom aufgrund von Entwicklungsstörungen alles etwas langsamer ablaufe, konnte Ines schnell laufen und sprechen und habe sich prima entwickelt. „Auch ihre Schulzeit hat sie toll gemeistert“, sagt ihre Mutter.

Von Anfang an sei klar gewesen, dass Ines eine für sie geeignete Schule besucht und nicht überfordert wird. Deshalb sei die Wahl auf die Jagsttalschule in Westhausen gefallen, in der sie individuell gefördert und auf ihrer Niveaustufe abgeholt worden sei. Angesichts dieser Betreuung sei sie immer gerne zur Schule gegangen und habe hier auch richtige Erfolgserlebnisse gehabt. „Ines kann hervorragend lesen, gut sprechen und schreiben.“ All diese Kompetenzen und weitere Fähigkeiten habe sie in der Jagsttalschule erworben, die Ines’ Mutter nur empfehlen kann.

Auch zu Hause sei Ines unterstützt worden. „Sie war an allem interessiert und wollte alles mitmachen. Bereits sehr früh hat sie auch das Fahrradfahren so gut beherrscht, dass sie mit uns die Strecke Passau-Wien abgefahren ist.“ Auch ihre zwei Jahre ältere Schwester und ihr zwei Jahre jüngerer Bruder hätten sie in sämtliche Aktivitäten integriert.

Ihre ältere Schwester wurde für Ines auch schnell zum Vorbild. Als diese wegen ihres Studiums aus dem Elternhaus ausgezogen ist, sei für die damals 18-Jährige klar gewesen, allein leben zu wollen. Nach dem Ende der Schulzeit sei das Angebot der Lebenshilfe gekommen, in eine Wohngruppe ins Haus am Hirschbach zu ziehen. „Und dieses haben wir gerne in Anspruch genommen“, sagt Ines’ Mutter.

Das Abnabeln habe anfangs zwar weh getan und es sei nicht einfach gewesen, loszulassen. „Doch wir wollten Ines ihren Wunsch, selbstbestimmt leben zu können, ermöglichen.“ Entscheidend sei auch gewesen, dass das Elternhaus von Ines nicht zu weit von Aalen entfernt liege. „Eine Einrichtung in Stuttgart wäre nicht infrage gekommen“, sagt ihre Mutter. „Mit dem Auszug von Ines sind auch wir in der Gestaltung unseres Alltags etwas freier geworden und können auch mal wegfahren, weil wir unsere Tochter gut versorgt wissen.“ An den Wochenenden stehe es Ines frei, nach Hause zu kommen oder lieber etwas mit ihren Freundinnen aus der WG zu unternehmen.

Seit 16 Jahren lebt Ines in der WG im Haus im Hirschbach. Und hier fühlt sie sich so richtig wohl. „Die Angebote der Lebenshilfe könnten wir ihr zu Hause gar nicht ermöglichen“, sagt ihre Mutter. Ines geht gerne zum Klettern, zum Schwimmen und war viele Jahre auch in einer Theatergruppe aktiv. Auch ihre Arbeit im Café Samocca fülle sie aus. Mit der Corona-Pandemie hat sich allerdings auch ihr Alltag schlagartig verändert.

Klettern und Schwimmen sind derzeit nicht möglich. Auch das Bedienen im Samocca, das Ines so gerne gemacht hat, oder das Zubereiten von Mahlzeiten in der Küche fallen wegen des Lockdowns für die Gastronomie flach. Zu ihrer täglichen Arbeit gehört seither das Verpacken von Kaffee oder Schokolade, die Firmen geordert haben. Das Samocca ist für Ines’ Mutter ein gutes Beispiel, wie sehr Menschen mit Handicap mittlerweile ins normale Leben integriert sind und akzeptiert werden. Schlechte Erfahrungen habe Ines nie gemacht. Das sei ein Zeichen, dass nicht nur von Inklusion geredet, sondern diese auch gelebt wird.

Als Mensch mit Down-Syndrom gehört Ines zur Corona-Risikogruppe. „Am Montag hätte sie eigentlich einen Impftermin im Kreisimpfzenztrum in Aalen gehabt, der aus bekannten Gründen abgesagt wurde“, sagt ihre Mutter. Sie hofft, dass ihre Tochter schnellstmöglich geimpft wird, um so vor Covid-19 geschützt zu sein. Aus Angst, dass sich ihre Tochter infizieren könnte und bei einem Ausbruch in der Wohngruppe ein Besuchsverbot verhängt wird, haben sie ihre Eltern im März vor einem Jahr im Zuge des Lockdowns nach Hause geholt. Hier sei die Gefahr geringer gewesen, sich anzustecken. Ganze 13 Wochen habe Ines im Elternhaus verbracht. Mit den Lockerungen im Mai vergangenen Jahres und der Wiederaufnahme des Betriebs im Samocca lebe sie wieder in der WG.

Mit Unterstützung der Betreuer der Lebenshilfe gestalten Ines und ihre Mitbewohnerinnen Teresa, Elke und Angelika ihren Alltag so gut es geht selbstständig. Ihr Frühstück und ihr Abendessen bereiten sie sich unter der Woche selbst zu und kaufen dafür auch ein. Das Mittagessen nehmen sie auf ihrer Arbeitsstelle ein. Ein Highlight ist für sie vor allem das abendliche Kochen am Wochenende. Hoch im Kurs stehen Kassler mit Sauerkraut und Schupfnudeln sowie Schnitzel mit Pommes. Aber auch Zwiebelrostbraten mit Spätzle wanderte bereits auf den Tisch.

„Nicht nur beim Kochen werden die Aufgaben verteilt, sondern auch bei den anderen Haushaltstätigkeiten“, sagt Ines. Sie gehöre mit Angelika zum Bügel- und Wäscheteam, während Teresa und Elke lieber einkaufen gehen würden. Auch die eigenen Zimmer halten die vier Frauen selbstständig sauber. Für die Gemeinschaftsräume wie Küche, die beiden Bäder und das Wohnzimmer greift ihnen eine Putzfrau unter die Arme.

Dass in der Corona-Pandemie bald wieder Normalität einkehrt, hofft auch Ines. Sie vermisse die lieben Gäste im Samocca und viele Aktivitäten, die sie gerne unternommen hat. Auf die Frage, welchen großen Traum die 34-Jährige hat, kommt ein ganz simpler. „Anstatt mir die Haare von meinen Mitbewohnerinnen färben zu lassen, würde ich mich gerne einmal beim Friseur verwöhnen lassen.“ Für viele „gesunde“ Menschen, die von einer großen Reise, einem Lottogewinn oder einem großen Haus träumen und den Blick auf das Wesentliche verloren haben, ist dies ein ganz normaler Wunsch. Für Ines bedeutet dessen Erfüllung allerdings die Welt.

Lebenshilfe ist für Betroffene da

Bei einem Down-Syndrom liegt das Chromosom 21 bei jeder Körperzelle dreifach statt zweifach vor. Diese Abweichung im Erbmaterial wird deshalb Trisomie 21 genannt. Entsprechend wurde der Internationale Welt-Down-Syndrom-Tag auf den 21. März gelegt. Für erwachsene Menschen gibt es heute viele Möglichkeiten der Lebensgestaltung. Ein wichtiger Bereich ist der des Wohnens. Die Lebenshilfe setzt sich für vielfältige Wohnformen ein, die sich nach den Wünschen der Menschen mit Behinderung richten. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.lebenshilfe-aalen.de, per E-Mail an beratung@lebenshilfe-aalen.de oder telefonisch unter 07361/78092100.