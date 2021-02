Rund 25 000 Euro Schaden sind bei einem Brand in Heubach entstanden. Am Donnerstag gegen 16 Uhr war ein Gabelstapler in der Beiswenger Straße in Flammen aufgegangen. Ursache laut Polizei war ein technischer Defekt.

Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften aus. Das Feuer wurde gelöscht, ein Übergreifen auf einen angrenzenden Lebensmittelmarkt verhindert.