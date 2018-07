Eine 64-jährige Autofahrerin ist am Mittwochvormittag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Sie war von Bargau in Richtung Schwäbisch Gmünd unterwegs, als sie aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte sie seitlich gegen einen entgegengekommenen Wagen, dessen 62-jährige Fahrer konnte nicht mehr ausweichen konnte. Bei dem Zusammenstoß wurden neben der Unfallverursacherin auch der 62-Jährige sowie ein 21-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Die verletzte Autofahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Strecke rund eine gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Der Schaden an den Autos beläuft sich auf rund 30 000 Euro.