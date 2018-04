In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Gartenstraße ist ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 0.45 Uhr und 11 Uhr eingedrungen, indem er ein Stahlgitter an einem Fenster aus der Wand hebelte und das Fenster anschließend öffnete. In der Gaststätte öffnete er gewaltsam einen Spielautomaten.

Ob er aus diesem Bargeld entwendete, ist derzeit nicht bekannt. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.