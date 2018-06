Am Mittwochmorgen ist ein Unbekannter zwischen 5.10 Uhr und 8.30 Uhr über ein Toilettenfenster in das Gebäude einer Gaststätte in der Karlstraße eingedrungen. Nachdem er eine Holztüre aufgebrochen hat, gelangte er über einen Nebenraum und Flur in den Gastraum. Hier brach er zwei Spielautomaten auf und entwendete die darin befindlichen Geldkassetten. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro beziffert.

Der Polizeiposten Wasseralfingen bittet um Hinweise auf die Einbrecher unter Telefon 07361 / 97960