In Faschingssocken zu drei Punkten

Die Volleyball-Oberliga-Damen des TSV Ellwangen durften gegen die Damen 2 des TSV Georgi Allianz Stuttgart in der Rundsporthalle antreten. Gesetztes Ziel war es weitere drei Punkte für den Klassenerhalt auf das Konto der Damen 1 zu bringen – das gelang mit einem 3:0-Sieg.

Man startete motiviert in den Spieltag und die bunten Faschingssocken trugen ihr übriges zur guten Stimmung in der Rundsporthalle bei. In Satz eins legten die Virngrundladies mit 7:1 Punkten einen super Start hin. Durch eine stabile Annahme und ein variables Angriffsspiel konnten alle Angreiferinnen der Ellwangerinnen eingesetzt werden. Vom Trainerteam war man gut auf die Gegnerinnen aus Stuttgart vorbereitet worden und so konnte man den Spielaufbau der Gegnerinnen verhindern. Durch ein insgesamt stabiles und schnelles Spiel konnten die Damen 1 die Führung immer weiter ausbauen und ergatterten sich den ersten Satz deutlich mit 25:13.

In Satz zwei kamen die Gäste aus Stuttgart besser ins Spiel. Durch ein paar Aufschlagfehler und leichte Annahmeschwächen blieben die Stuttgarterinnen den Virngrundladies dicht auf den Fersen. Trotzdem konnten die Damen 1 sich am Ende durchsetzen und entschieden auch Satz zwei mit 25:22 für sich.

Hin und wieder blitzte die Erfahrung der Stuttgarter Spielerinnen auf, jedoch war es an diesem Tag nicht genug um den Damen des TSV gefährlich zu werden. Mit dieser 2:0 Satzführung wollte man das Spiel nun schnell für sich entscheiden. Durch ein konsequentes und variables Spiel in allen Elementen konnten die Virngrundladies einen größeren Abstand zwischen sich und die Gegnerinnen bringen. Durch viel Einsatz in der Abwehr benötigten die Stuttgarterinnen viele Anläufe um punkten zu können. Die Damen eins hatten einfach ein glückliches Händchen und konnten so auch den dritten Satz mit 25:18 für sich entscheiden.

Das letzte Heimspiel der Saison findet am 14. März um 18.30 Uhr gegen den derzeitigen Tabellenführer aus Fellbach statt. Die Damen 1 freut sich über lautstarke Unterstützung.