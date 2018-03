In einer Nacht in 12 Kindergärten eingebrochen

In der Nacht auf Freitag ist nach Angaben der Polizei in zwölf Kindergärten eingebrochen worden. Betroffen sind zwei Kindergärten in Hofherrnweiler, einer im Hüttfeld, zwei im Grauleshof, einer in der Triumphstadt, zwei im Zebert, einer in der Friedrichstraße, einer in der Wilhelm-Merz-Straße sowie zwei in Unterkochen. Die Polizei geht davon aus, dass die Taten zusammen hängen.

Der Dieb hebelte in der Nacht auf Freitag bei der Tatausführung jeweils Fenster oder Terrassentüren auf und gelangte so in die Räume. Das Innere der Kindergärten durchsuchte der Einbrecher meist nur oberflächlich und hatte es offensichtlich lediglich auf Bargeld abgesehen. Andere Wertgegenstände wie Laptops oder Fotoapparate blieben unangetastet. Der von ihm verursachte Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einige tausend Euro. Damit richtete er Schaden an, der um ein Vielfaches den Wert der tatsächlich erlangten Beute von wenigen hundert Euro übertrifft.

Das Polizeirevier Aalen bittet unter Telefon 07361/5240 um Hinweise jeglicher Art. Eventuell fielen in den genannten Bereichen Fußgänger, Fahrradfahrer oder Fahrzeuge auf. Es können dabei auch Wahrnehmungen von Belang sein, die zunächst nicht mit den Einbrüchen in Verbindung zu bringen sind.