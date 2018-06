In eineinhalb Jahren zum Bachelor

Studierende mit abgeschlossener Ausbildung in Physiotherapie, Ergotherapie oder Pflege haben mit dem Studiengang „Interprofessionelle Gesundheitsversorgung“ an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Heidenheim die Möglichkeit, deutschlandweit einmalig in nur eineinhalb Jahren einen Bachelorabschluss zu erlangen. Inhalte der berufsfachschulischen Ausbildung können anerkannt werden. Was genau die Inhalte des Studiengangs sind, welche Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sein müssen und was die Rahmenbedingungen für die Anerkennung der abgeschlossenen Ausbildung sind, wird in einer Infoveranstaltung an diesem Dienstag, 12. Juni, ab 17 Uhr an der DHBW Heidenheim, Wilhelmstraße 10, erklärt.

Weitere Informationen zum Studiengang sind unter www.heidenheim.dhbw.de/ipv zu finden. Einklappen Ausklappen