In eigener Sache: Das „Kochertal“ löst in der Zeitung „Kocher & Jagst“ ab

Neues Jahr, neues Glück, so sagt man doch. Und welche Vorsätze man sich immer macht. Allein: Umgesetzt werden sie nur selten. Auch in diesem Jahr möchten wir wieder durchstarten bei der Ipf- und Jagst-Zeitung und den Aalener Nachrichten – wie immer gemeinsam mit den Lesern und Usern unserer verschiedenen Kanäle. Diese „Lämbelästigung“ beschäftigt sich diesmal nicht mit einem Aufreger, aber mit einer Veränderung. Denn wir gehen mit gutem Beispiel voran und setzen einen Vorsatz um.

Print ist nach wie vor ein wichtiger Kanal

Einer der Kanäle, ein ganz wichtiger, ist nach wie vor die Zeitung. Hier sind die Leser (meistens) ein entsprechendes Konstrukt gewohnt, sprich: eine bestimmte Reihenfolge. Diese bleibt auch grundsätzlich erhalten, wir haben die Gebiete aber etwas modifiziert, was dem aufmerksamen Leser schon aufgefallen sein könnte.

Unsere sogenannten „Landseiten“ teilen sich auf in Bopfingen, Neresheim, Kapfenburg und häufig blicken wir auch in die Nachbargemeinden- und städte wie das Ries, Heidenheim oder Schwäbisch Gmünd – das sind die Region-Seiten. Entsprechend hieß auch die Pagina auf dem Seitenkopf, also die Überschrift der Seite, zur Orientierung.

Ebenfalls auf dem Seitenkopf stand dort bislang „Kocher & Jagst“. Diese Gebietseinteilung aber gibt es nicht, sie ist ein künstliches Konstrukt dieses Hauses, das irgendwann einmal Einzug gehalten hat – und geblieben ist. Wir haben uns nun ans Entkünsteln gemacht, wenn man so will.

Hüttlingen und Adelmannsfelden kapseln sich ab

Unter diese Pagina fielen noch im vergangenen Jahr Neuler, Rainau, Adelmannsfelden, Hüttlingen und Abtsgmünd. Das haben wir nun (sinnvoll, wie wir denken) geändert. Neuler, Rainau und Adelmannsfelden gehen künftig in Ellwangen beziehungsweise dem Virngrund auf.

Abtsgmünd und Hüttlingen, dazu noch Oberkochen, sind künftig das Kochertal. Dieser Begriff zeigt dem Leser künftig, dass es um diese drei Gemeinden auf der entsprechenden Seite geht. Dadurch verspricht sich die Redaktion einen noch besseren Überblick für den Leser und auch redaktionsintern bekommen wir das in der Form besser koordiniert.

Für den Leser ändert sich nichts

Also bitte merken: „Kocher & Jagst“ gibt es nicht mehr, aber sofort gibt es das Kochertal. Ellwangen und der Virngrund dagegen haben Zuwachs in Form von drei Gemeinden erhalten. Das ist doch auch was, oder nicht? Und keine Sorge: Die Mails kommen immer noch in den entsprechenden Postfächern an – diesbezüglich ändert sich nichts.