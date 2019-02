In ehemaliger Tierarztpraxis werden jetzt Bürger „verarztet“

„Eine Katze hat noch keiner mitgebracht.“ Leni Breymaier lacht. Am Samstag eröffnete die SPD-Bundestagsabgeordnete gemeinsam mit ihrem Team, bestehend aus Sonja Elser und Jakob Unrath, ihr neues Wahlkreisbüro in den ehemaligen Räumlichkeiten der Tierarztpraxis Dauser in der Silcherstraße 20. Wo einst die Wehwehchen von Vierbeinern behandelt wurden, werden jetzt die Probleme und Anliegen der Bürger „verarztet“.

Etliche Bürger und Genossen sind am Samstag bereits kurz nach 11 Uhr zur Eröffnung ins neue Wahlkreisbüro gekommen. Und allesamt waren sie begeistert von den großzügigen Räumlichkeiten. Glücklich, hier einen neuen Standort für ihr Büro gefunden zu haben, ist auch Leni Breymaier. „Es gibt Parkplätze vor dem Gebäude und die Lage zwischen Hochschule und Innenstadt ist ideal“, sagt die SPD-Bundestagsabgeordnete, verhehlt aber nicht, dass sie lieber in der Innenstadt passende Räume gefunden hätte. Doch das habe sich als schwierig gestaltet. In der City im Erdgeschoss etwas zu angemessenen Preisen zu ergattern, sei schlichtweg unmöglich.

Nur ungern habe sie ihr altes Wahlkreisbüro in dem Gebäude „Beim Hecht“ verlassen, in dem der AWO-Ortsverein und der Deutsche Gewerkschaftsbund untergebracht sind. Doch der Platz sei dort für sie, die Büroleiterin Sonja Elser und den Mitarbeiter Jakob Unrath zu beengt gewesen, sagt Breymaier. Auch Besucher zu empfangen und sich in einer vertraulichen Atmosphäre zu unterhalten, sei nicht möglich gewesen.

Ein Wahlkreisbüro als zentrale Anlaufstelle für die Bürger zu haben, ist der SPD-Bundestagsabgeordneten wichtig. Politik müsse nahbar sein. „Die Bürger, deren Interessen ich im Wahlkreis vertrete, haben ein Recht darauf, vor Ort einen Ansprechpartner zu haben, der ihnen zuhört und weiterhilft“, sagt Breymaier. Und auch für sie selbst seien die Gespräche wichtig, bei der sie immer etwas Neues dazu lerne.