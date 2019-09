In Ebnat steigt eine Rocknacht

Die Ebnater Rocknacht steigt am Samstag, 12. Oktober, ab 20.30 Uhr in der Alten Halle am Sportplatzweg. Die Macher haben den Kreis der „Local Heros“ ausgedehnt.

So steht die Augsburger Band Arise From The Fallen auf der Liste. Die Band eröffnet die Rocknacht unter dem Motto „Metalcore – with message“.

Mit ihren Kult-Hymnen fegen dann Black Abyss über die Bühne. Ob die Durlanger Power-Metal-Combo auch was vom neuen Album darbieten wird?

Headliner der Rocknacht ist die Rammstein-Tributeband Weissglut, die sich zur Aufgabe gemacht hat, musikalisch wie showtechnisch nahe am Original zu sein. Die Band gewann 2012 die Casting Show „My Name is“ auf RTL 2.