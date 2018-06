In Dresden folgt die Kür

Der dritte Teil der Englischen Woche in der 3. Liga steht vor der Tür. Der VfR Aalen, nach seinen zwei Siegen gegen Magdeburg und Wehen Wiesbaden auf den vierten Platz vorgeschnellt, gastiert am Sonntag (14 Uhr) bei keinem Geringeren als Primus Dynamo Dresden. So kommt es am elften Spieltag zu einem echten Spitzenspiel im Stadion Dresden.

Eine vorsichtige Kampfansage hat Aalens Trainer Peter Vollmann in Richtung Sachsen bereits abgegeben: „Man sollte sich mit dem Erreichten nicht so schnell zufrieden geben und das machen wir auch nicht“, schob dann aber nach: „Wir spielen aber auch gegen die Mannschaft, die aktuell über der Liga steht, sie hat schon achtmal gewonnen und zweimal unentschieden gespielt und noch nicht verloren, was es für uns zu einer äußerst schwierigen Aufgabe macht.“

Beim Primus stehen Vollmann alle Mann zur Verfügung, auch Thorsten Schulz, bei dem er in der Partie gegen Wehen Wiesbaden ins Risiko gegangen ist und ihn trotz seiner bereits vier Gelben Karten auflaufen ließ. Etwas angeschlagen, aber wohl einsatzbereit ist Matthias Morys, der in den vergangenen beiden Partien den Unterschied ausgemacht hatte.

Individuelle Fehler abstellen

Vollmann sieht trotz der jüngsten Siegesserie noch einige Luft nach oben bei seiner Mannschaft. Die individuellen Fehler müssten seiner Meinung nach weiter minimiert werden. „Mit dem Ball am Fuß kann dir erst einmal nichts passieren. Wir müssen den Ball auch mal sichern, um mehr Ballbesitzzeiten zu bekommen. Da sind wir häufig noch zu hastig“, moniert Aalens Trainer.

Zu oft würden seine Kicker noch versuchen, den Ball direkt zu spielen, um dadurch „die Sache unnötig zu verkomplizieren“. In der vordersten Reihe funktioniert aktuell das Wechselspiel Morys für Wegkamp. Gegen Wehen Wiesbaden bracht er Morys erst zwölf Minuten vor Spielende, weil er seiner ersten Elf einfach das Vertrauen schenken möchte.

„Gerade Stürmer benötigen das Vertrauen, müssen länger spielen. Das kann Matthias auch für sich in Anspruch nehmen, wenn er wieder beginnt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Matthias wieder 90 Minuten spielt. Es heißt aber auch nicht: Entweder Wegkamp oder Morys. Für mich ist eine Ideallösung, dass beide in der Spitze spielen können“, so Vollmann weiter. Im Mittelfeld wählte Vollmann stets zwischen Maximilian Welzmüller und Robert Müller, Kapitän Markus Schwabl ist als Sechser bei ihm gesetzt. In Dresden könne er sich aber durchaus vorstellen, alle drei spielen zu lassen, um das Mittelfeld dicht zu machen.

„In so einer Partie müssen wir uns natürlich überlegen, was die beste Variante sein könnte. Da müssen wir taktisch vielleicht etwas anders machen. In Dresden werden wir sicherlich keinen Hurra-Fußbal spielen“, so Vollmann. Somit wäre ein 4-3-2-1 denkbar als Alternative zum herkömmlichen 4-4-2. Seinem Präsidenten hat Vollmann mit dem Sprung auf den vierten Platz eine große Freude gemacht. Berndt-Ulrich Scholz sprach schon vom eventuellen Platz drei, Vollmann betont dagegen stets, Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln.

Dazu sagte Vollmann schmunzelnd: „Ich habe gelernt, dass man einem Präsidenten nie widersprechen sollte.“ Vielleicht muss er das auch gar nicht, wenn die Aalener etwas aus Dresden mitbringen. Es wäre wohl die Kür am Ende einer dann perfekten Englischen Woche.