In die freiwillige Verlängerung in Ellwangen

Auch ein kräftiger Regenguss zu Beginn konnte den Neustart des VfB-Projekts „Pfiff“ im Ellwanger Waldstadion nicht verhindern. Bald ließ der Regen nach und die Sportlerinnen und Sportler mit Handicap konnten endlich wieder aktiv werden. „Seit Wochen gibt es bei uns an der Schule hauptsächlich dieses Thema,“ erzählte ein Betreuer der Sportler, die von der Rupert-Mayer-Schule Ellwangen, der Konrad-Bisalskischule aus Wört, von Habila Ellwangen, der Gehörlosenschule St Josef Schwäbisch-Gmünd, der Schönengrabenschule Ellwangen und der Jagsttalschule Westhausen gekommen waren, 67 an der Zahl mit viel Lust auf einen schönen Fußballtag.

Nach der Begrüßung durch den Ersten Bürgermeister der Stadt Ellwangen, Volker Grab, der sich nach 30 Jahren als Lehrer an der Konrad-Bisalski-Schule besonders mit den Sportlerinnen und Sportlern verbunden fühlte, und der Ellwanger Sportbeauftragten Elena Kucher, informierte Gerhard Winkens als Organisator und Verbindungsperson zum VfB Stuttgart und zum Kooperationspartner FC Ellwangen 1913 über den Ablauf des Tages. An vier Stationen hatten die Übungsleiter Peter Geist (Dribbeln), Michael Kaufmann (Torschusstraining), Hans Schillerwein (Koordination) und Karsten Postler sowie Gerhard Volk (Passen und Ballannahme) alles für ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet.

Mit Feuereifer waren die jungen Leute dabei, die Übungen mitzumachen und ihre fußballerischen Fähigkeiten zu verbessern und auszubauen. Motivation war reichlich vorhanden, alles möglichst gut zu machen.

Nach dem Durchlauf der Stationen war Zeit für das Mittagessen, das freundlicherweise gesponsert von einem Unternehmen, von der Familie Winkens/Graule und den Helfern von der Konrad-Bisalski-Schule in der PG Mensa vorbereitet worden war. Nach dem intensiven Energieverbrauch am Vormittag musste man dringend die Speicher wieder auffüllen, was bei den Fußballerinnen und Fußballern auch dankbar umgesetzt wurde.

Nach der Mittagspause stand noch ein Turnier mit vier Teams auf dem Programm. Hier zeigten die Kicker ihren ganzen Einsatz. Selbst Krämpfe, die nach insgesamt über drei Stunden Übungen und Spiel kamen, hielten sie nicht vom Weitermachen ab. Als die Übungsleiter den Tag beenden wollten, wurde sogar um eine Verlängerung gebeten.

Insgesamt war es ein erfolgreicher und schöner Tag. Die vom VfB Stuttgart zur Verfügung gestellten Hosen, Stutzen und T-Shirts wurden ebenfalls sehr nachgefragt und mit Freude nach Hause genommen. Nicht nur die Sportlerinnen und Sportler sondern auch das Organisationsteam um Gerhard Winkens und die Übungsleiter freuen sich auf die nächsten Termine am 19. Juli und 27. September diesen Jahres.