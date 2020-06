In die Autos, fertig, Kino - In Aalen eröffnet das Autokino

Das Programm im Autokino Aalen

Den Auftakt am Donnerstag um 21.30 Uhr macht der Film Bohemian Rhapsody, weiter geht es am Freitag mit „Nightlife“, am Samstag mit „Die Schöne und das Biest“ und Sonntag mit „Die Känguru-Chroniken“. Außerdem werden „Joker“, „Yesterday“, „A Star is Born“, „Es 2“, „Knives Out“, „Jumanji“, „Rammstein: Paris“, „Bad Boys for Life“, „The Hunt“, „Once Upon a Time in Hollywood“, „Trolls World Tour“, „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“, „Leberkäsjunkie“, „Das perfekte Geheimnis“, „Fast & Furious: Hobbs & Shaw“, „Monsieur Claude 2“, „Der Unsichtbare“, „Sonic the Hedgehog“ und „Der Junge muss an die frische Luft“ gezeigt. Am 10. und 19. Juni findet statt Kino eine Autoparty statt, zum einen mit Hip Hop und Mixed Beats und zum anderen mit House und Techno. Nähere Infos gibt es unter www.kino-aa.de/autokino