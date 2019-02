In der Wildschönau werden Kinder gesund

Für Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren bietet die Caritas in den Sommerferien eine dreiwöchige Kinderfreizeit in Tirol an. Wie in den Jahren zuvor findet die Kindererholung in Oberau in der Wildschönau/Tirol statt.

Bei der Kindererholung handelt es sich um eine gesundheitsfördernde Maßnahme, die von den Krankenkassen unterstützt und bei geeigneten Voraussetzungen bezuschusst wird. Besonderheiten der Maßnahme sind die ärztliche Betreuung, Luftveränderung, eine ausgewogene Ernährung sowie die Betreuung der Kinder in Kleingruppen von maximal sechs bis sieben Kindern mit vielfältigen Angeboten in den Bereichen Bewegung, Ernährung und Entspannung.

Untergebracht sind die Kinder zusammen mit den Betreuern in einer Kinder- und Jugendpension, die eine Spielwiese mit Fußballfeld, zwei Volleyballfeldern, einem Basketballkorb und einem großen Spielplatz besitzt. Die An- und Abreise erfolgt über ein Busunternehmen der Region.