In der Weitbrechtschule wird jetzt fleißig gebacken

Dank einer Spende der Firma Böhme & Weihs Systemtechnik GmbH & Co. KG in Höhe von 2200 Euro konnte die Wasseralfinger Weitbrechtschule einen Holzbackofen und zahlreiche Zubehörteile wie Pizzableche, Backofenbräter oder Baguettebleche kaufen. „Wir freuen uns sehr, mit unserer Spende, die Schule in ihrem Förderauftrag unterstützen zu können und mit der Finanzierung des Ofens die Mittagszeit kulinarisch mitzugestalten“, sagte Norbert Seeliger, geschäftsführender Gesellschafter bei der Böhme & Weihs Systemtechnik GmbH & Co. KG. „Wir haben Dank des neuen Holzbackofens nun die Möglichkeit, gemeinsam mit unseren 70 Schülerinnen und Schülern eine ausgefüllte Mittagszeit zu erleben und freuen uns sehr über die Unterstützung von Böhme & Weihs“, sagte der Schulleiter Volker Sturm. Foto: Weitbrechtschule