In der Stadthalle herrscht Lebensfreude pur

Schule ist fröhlich und macht Spaß – diese klare Botschaft hat das Schulmusical „Conni“ in der voll besetzten Stadthalle in Aalen vermittelt. Insbesondere die zahlreichen Kinder unter den Besuchern amüsierten sich prächtig bei dieser flotten Darbietung des Cocomico-Theaters aus Hürth.

Das Schulmusical rund um die bekannte Kinderfigur „Conni“ transportierte Lebensfreude pur, auf der Bühne war ständig etwas los und das Publikum wurde immer wieder in die Handlung mit einbezogen. Tanz, Gesang und ein buntes Bühnenbild sorgten für gute Laune.

Das Ganze beginnt bei Conni zu Hause. Zusammen mit ihrem Bruder Jakob, ihrer Katze Mau und ihrem Teddy spielt die aufgeweckte Conni Schule. Dabei wird fröhlich buchstabiert und gesungen.

Auf dem Weg zur Schule trifft Conni dann ihre Freunde Anna und Paul. Die drei sind unzertrennlich. In der Schule sorgt der korrekte und strenge Hausmeister Müller zunächst für einen Dämpfer. Doch die Lehrerin sowie Conni und ihre Freunde lassen sich nicht die gute Laune verderben. Da wird der „Mathematik-Beat“ angestimmt und das „Recht auf Quatsch“ besungen. Dann heißt es „Pause, Pause, da machen wir ne Sause“.

In der Schulaula proben die Lehrerin zusammen mit Conni, Paul und Anna dann für ihren großen Auftritt für die Begrüßung der Erstklässler. Da lässt man sich so manches einfallen und so verkleiden sich die Akteure als Maus, Frosch und Affe. Selbst der Hausmeister ist als Kakadu mit von der fröhlichen Partie. So wird das Tierkinder- Programm präsentiert und ein Schulspaß-Rap inszeniert. Mit dem „Schultütenpop“ endet dann das flotte Schulmusical.

Dem Aalener Publikum hat´s gefallen, denn es gab langanhaltenden Applaus für die Akteure des Cocomico-Theaters.