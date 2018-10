In der Ortsmitte in Essingen gibt es jetzt eine neue Attraktion

In der „Alten Ortsmitte“ von Essingen gibt es jetzt einen schön gestalteten Platz in einem herrlichen Ambiente. Am Sonntag ist der Platz mit einer Feier offiziell seiner Bestimmung übergeben worden.

Bürgermeister Wolfgang Hofer äußerte sich „froh und glücklich“ darüber, dass das Bauvorhaben noch vor dem Wintereinbruch fertiggestellt werden konnte. Er erinnerte an das alte Schulhaus an dieser Stelle, das bis 1968 in Betrieb gewesen und 1995 abgerissen worden sei. Lange Jahre habe es hier nur ein Provisorium gegeben. Vor fünf Jahren habe die Gemeinde einen städtebaulichen Planungswettbewerb ausgeschrieben. Was jetzt daraus geworden sei, könne sich sehen lassen.

Hofer hob die hohe Aufenthaltsqualität des Platzes hervor. Kernstück sei ein Kaskadenbrunnen, für den man noch keinen Namen habe. Der Bürgermeister hofft noch auf Sponsoren, die durch ein Kunstwerk den Brunnen weiter aufwerten.

Insgesamt erfülle der mit viel Grün und Bäumen ausgestattete Platz alle Voraussetzungen, um zu einer Begegnungsstätte für jung und alt zu werden, unterstrich Hofer. Wichtig sei auch die Barrierefreiheit. In diesem Zusammenhang dankte er dem Förderverein Seniorenbetreuung Essingen für eine Spende in Höhe von 10 000 Euro.

Zu den Baukosten sagte der Bürgermeister, dass die für das Projekt ursprünglich veranschlagten 850 000 Euro nicht ausgereicht hätten Es seien unvorhergesehene Aufwendungen für Stromleitungen und Kanäle hinzugekommen.

Landschaftsarchitekt Stefan Fromm erläuterte das planerische Konzept des Platzes. Der Brunnen und die Ausstattung mit Naturgranitsteinen seien wesentliche Gestaltungsmerkmale. Außerdem hob Fromm die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Essingen hervor.

Pfarrer Torsten Krannich wünschte, dass der Platz ein Ort der Begegnung und der Gelassenheit werde. Gemeinsam mit den Teilnehmern der Feier betete er das „Vater unser“.

Dann schritten Bürgermeister Hofer, der Pfarrer, Gemeinderäte und die Vertreter der am Bau beteiligten Firmen zur Tat und pflanzten auf dem Platz eine Kaiserlinde. Der Posaunenchor Essingen spielte dazu passend das Volkslied „Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum“.