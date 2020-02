In der Nachspielzeit: VfR Aalen verliert im Saarland gegen Elversberg

Der Regionalligist VfR Aalen hat am Samstagnachmittag gegen den Tabellenzweiten SV Elversberg (Saarland) 0:1 verloren. Damit rutscht die Mannschaft von Roland Seitz auf Platz 11 der Tabelle.

Das Bittere: Die Ostälbler waren nah an zumindest einem Punkt. Bis zur 93. Minute stand es in Elversberg unentschieden - 0:0. Doch Thomas Gösweiner schießt die Saarländer vor 1147 Zuschauern in der Ursapharm-Arena in allerletzter Sekunde zum Sieg.

"Schon bitter. Da müssen wir nicht um den heißen Brei herumreden", sagt VfR-Trainer Roland Seitz nach dem Spiel bei einer Pressekonferenz. Wenn man in einem solchen Spiel die Null so lange halten konnte, sei ein solches Ergebnis am Ende natürlich bitter, so Seitz weiter.

Ansonsten sei der Plan gegen den Tabellenzweiten, der den Saarbrückern dicht auf den Versen ist, gut aufgegangen. Der VfR habe gut mitgespielt. Umso bitterer sei es deswegen, kurz vor Schluss dann noch den Gegentreffer hinnehmen zu müssen.