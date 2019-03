In der Kreisliga A wollen Verfolger ihre Chance nutzen

Nach drei Monaten Pause kehrt die Fußball-Kreisliga A am Sonntag aus der Winterpause zurück. Im Abstiegskampf stehen richtungsweisende Partien auf dem Programm, während die Tabellenspitze enger zusammenrücken könnte.

Kreisliga A I: Mit jeweils 14 Punkten und 20:33 Toren in jeder Hinsicht gleichauf liegend überwinterten die SGM Hohenstadt/Untergröningen und der TSV Essingen II (beide 14./14 Punkte) auf den ersten Abstiegsplätzen. Die Ausgangslage ist gleichermaßen bedrohlich, die Herausforderungen am ersten Spieltag nach der Winterpause hingegen könnten kaum unterschiedlicher sein. In der Außenseiterrolle empfangen die Essinger den TSV Böbingen (7./25). Die SGM ist zeitgleich im Kellerduell beim punktgleichen FC Bargau II (13./14) gefordert. Im Hinspiel musste sich der Neuling mit 0:2 geschlagen geben, nun aber ist ein Sieg Pflicht, um zumindest vorübergehend ans rettende Ufer zu gelangen.

Kreisliga A II: Die DJK-SG Schwabsberg-Buch (1./41) hat den bisherigen Saisonverlauf dominiert, 13 von 17 Saisonspielen gewonnen und ist angesichts von sieben Punkten Vorsprung der heißeste Kandidat auf den Meistertitel. Zumindest an diesem Wochenende kann der spielfreie Herbstmeister nicht ins Geschehen eingreifen. Insbesondere der VfB Tannhausen (2./34) dürfte hochmotiviert auftreten, denn im Falle eines Auswärtssieges beim SV Pfahlheim (7./27) würde sich der Rückstand zu Platz eins auf nur noch vier Zähler verringern. Auch der TSV Hüttlingen (4./32) sowie die Sportfreunde Dorfmerkingen II (3./32) liegen weiterhin in Schlagdistanz zur Spitze, so dass ihr bevorstehendes Aufeinandertreffen besondere Brisanz birgt. Nach einem überzeugenden Saisonauftakt hat die DJK SV Eigenzell (6./27) in der abgelaufenen Hinrunde stark abgebaut und droht den Anschluss zu verlieren. Im Gastspiel bei der SGM Union Wasseralfingen (9./23) will der Aufsteiger daher seinen Negativlauf von sechs Partien ohne Sieg beenden. Zwei weitere Teams, die sich zeitgleich gegenüberstehen, sind bislang weit hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben: Sowohl der SV DJK Stödtlen (11./20) als auch der SSV Aalen (8./25) stehen unter Zugzwang, will man dem ungeliebten Mittelmaß entkommen.

Bloß nicht verlieren, so lautet derweil die Devise in der Begegnung zwischen der TSG Abtsgmünd (12./20) und dem TSV Westhausen (13./17). Der Gefahrenzone vorerst entkommen ist der TV Bopfingen (10./22) dank einer starken Serie vor dem Jahreswechsel, der kommende Gegner SV Ebnat (14./14) hingegen musste auf dem Relegationsrang überwintern. Der FC Schloßberg (15./14) hofft beim Aufstiegsaspiranten SV Kerkingen (5./28) auf Zählbares, muss dazu aber insbesondere sein Abwehrverhalten erheblich verbessern: Mit 48 Gegentreffern in nur 16 Spielen war der Neuling bislang die „Schießbude der Liga“. Auf die Trendwende hoffen ebenso der VfB Ellenberg (17./12) und der TSV Adelmannsfelden (16./13) – doch nur einer von beiden kann im richtungsweisenden Kellerduell neuen Mut schöpfen und die Rote Laterne an den jeweils anderen abgegeben.

Kreisliga A III: Die Hinserie verlief für die SGM Königsbronn/Oberkochen (8./20) alles andere als wunschgemäß. Ein Erfolgserlebnis beim TKSV Giengen (14./16) würde die Ausgangslage weiter verbessern.