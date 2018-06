In der Greuthalle kämpfen die Ringer

Das Warten auf das erste Heimkampfduell hat für die Ringerfans der Region endlich ein Ende. Am Wochenende steppt nicht nur auf den Reichsstädter Tagen in der Aalener Innenstadt der Bär. In der Greuthalle kommt es am Samstagabend ab 19.30 Uhr ebenfalls zum bärenstarken Aufeinandertreffen zwischen den Johannis Grizzlys und den Ostalbbären.

Nachdem die Ringer des KSV Aalen 05 vergangenes Wochenende mit einer Auswärtsniederlage beim SV Germania Weingarten in die neue Saison gestartet sind, sollen nun zuhause die ersten Pluspunkte aufs Mannschaftskonto wandern. Für die Franken verlief der Saisonauftakt vor heimischem Publikum ähnlich. Mit 12:26 mussten sich die Nürnberger dem SV Triberg geschlagen geben. Um nun nicht langfristig am Tabellenende festzukleben, sind die Grizzlys in Zugzwang und werden versuchen, das Aalener Team zu überraschen. Auf ihren besten Athleten müssen sie allerdings verzichten. Wenn Olympiastarter Tim Schleicher am Wochenende im Freistil 66er-Limit auf die Matte geht, dann im roten Aalener Trikot, als Kontrahent in Blau kommt für ihn sein langjähriger Trainingspartner Mario Besold in Frage.

Zu einem erneuten, spannenden Aufeinandertreffen der Finalpaarung, der diesjährigen Deutschen Männermeisterschaften, könnte es in der Gewichtsklasse bis 55 kg zwischen Goldmedaillengewinner Christoph Ewald und Vizemeister Tim Stadelmann kommen. Der junge Franke vertrat am vergangenen Samstag den erkrankten Stojan Iliev im Bundesligateam. Mit einem sehenswerten Kopfhüftschwung und einem anschließenden Schultersieg noch in Kampfrunde eins empfahl sich Stadelmann für weitere Einsätze in der ersten Mannschaft. Im klassischen Halbschwergewicht konnte Fredrik Schön in diesem Jahr den Großen Preis von Deutschland gewinnen. In der Vorrunde rückt der Schwede nun in die 120 kg Kategorie auf und wird wohl Aalens Ralf Böhringer gegenüberstehen.

Auf ein erfolgreiches Frühjahr kann Fabian Schmitt zurückblicken. Nachdem der 19-jährige bei den Deutschen Meisterschaften der Junioren mit Bronze glänzte, legte er bei den Männermeisterschaften mit der Silbermedaille noch eine Schippe drauf. Im Duell gegen den KSV Aalen 05 wird Fabian Schmitt im griechisch-römischen 60er-Limit erwartet.

Mit dem amtierenden Bulgarischen Meister Georgi Sredkov, haben sich die Johanniser bis 96 kg Freistil deutlich verstärkt. Sredkov scheiterte in diesem Jahr zwei Mal knapp bei den Olympia Qualifikationsturnieren, gewann dafür den „Macedonian Pearl“ Anfang Juni.

Über die volle Distanz von fünf Runden duellierten sich am ersten Kampftag Sven Dürmeier und Aram Julfalakyan (SV Triberg), ehe Arsens Bruder das Match mit 2:3 knapp für sich entscheiden konnte. Morgen Abend kann es zwischen Dürmeier und Christian Fetzer zu einem ähnlich spannenden Mattengefecht kommen.

Nach dem Wechsel von Andras Horvath zur RKG Reilingen-Hockenheim belegt Matthias Baumeister das klassische Mittelgewicht, während das Nürnberger Eigengewächs Christoph Pscherer bis 84 Kilogramm im freien Stil an den Start geht.

Einen Wechsel gab es beim SV Johannis Nürnberg nicht nur auf, sondern auch neben der Matte. Der Cornel Rusu löst als Trainer das bisherige Duo Bernhard Rieger und Andreas Buchhorn ab. Rusu, der zu seiner aktiven Zeit nationale und internationale Erfolge gefeiert hatte, dürfte in den 74-er Klassen auf Freistiler Marco Dürmeier und Martin Klopf im griechisch-römischen Stil setzen.

Auf Aalener Seite wird mit einer ähnlichen Aufstellung wie gegen Weingarten gerechnet. Die beiden KSV-Trainer Anton Nuding und Hüseyin Karaman haben mit ihren Athleten hart gearbeitet, um in der Greuthalle die Siegesserie der Ostalbbären zu starten.