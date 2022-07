In der Freizeit ein Studium absolviert

An der Hochschule Aalen hat die feierliche Absolventenfeier in den berufsbegleitenden Studiengängen der Graduate School Ostwürttemberg und des Graduate Campus stattgefunden. „Ganz herzlichen Glückwunsch, sie haben wahnsinnig viel erreicht“, gratulierte Rektor Harald Riegel den bisherigen Studierenden.

„Sie haben allen gezeigt, dass es ohne Freizeit und Urlaub geht“, sagte Riegel schmunzelnd und betonte, dass das berufsbegleitende Studium „die beste Entscheidung in ihrem Berufsleben war“, denn „niemand wird das übersehen.“

Auch Alexandra Jürgens, die Geschäftsführerin des Graduate Campus Hochschule Aalen und der Graduate School Ostwürttemberg, und der Rektor der Hochschule Esslingen und Vorsitzende der Hochschulföderation Süd-West, Professor Christof Wolfmaier, gratulierten den Absolventinnen und Absolventen zu ihrem erfolgreichen Studienabschluss. „Firmen suchen händeringend nach Mitarbeitenden mit ihrem Profil“, lobte Wolfmaier.

Besonders ausgezeichnet wurden die besten Absolventen der berufsbegleitenden Bachelorstudiengänge. Markus Kilian, Geschäftsführer des Fördervereins der Hochschule Aalen, überreichte an Daniel Bahner, Absolvent des Bachelor Mechatronik, und an Julien Targowski, Absolvent des Bachelors Wirtschaftsingenieurwesen, die Auszeichnung als beste Absolventen mit einer Abschlussnote von jeweils 1,3. Anschließend nahmen die Absolventen ihre Zeugnisse traditionell in Talaren entgegen und warfen ihr Hüte zum Foto in die Luft.

Die ehemaligen Studierenden und deren Begleitpersonen wurden zwischen den feierlichen Briefübergaben der einzelnen Studiengänge von der Spiel- und Theaterwerkstatt Ostalb und dem Duo Bolz & Knecht bestens unterhalten.

Im Anschluss an den offiziellen Festakt feierten rund 200 Gäste in tollem Ambiente, genossen ein leckeres Buffet und beschwingte Musik. Außerdem konnten die Absolvierenden mit Familie, Freunden und Kommilitonen Erinnerungsfotos mit der Fotobox machen und sich von einem Karikaturisten lustige Erinnerungsporträts zeichnen lassen. Absolutes Highlight war die Cocktailbar, an der Professoren und Lehrende Gin Tonic, Caipirinha und „Aalen Mule“ mixten und so für die wenige Freizeit in den letzten Monaten entschädigten.