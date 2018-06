„In der Bezirksliga keine Abstiegsangst“

Die Fußballer der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach haben Geschichte geschrieben. Nach dem Aufstieg der zweiten Mannschaft in die Fußball-Bezirksliga am Mittwochabend mit einem 1:0-Sieg im zweiten Relegationsspiel in Heuchlingen gegen den TSV Heubach treten beide TSG-Teams in der kommenden Saison auf hohem Niveau an. Die Erste in der Landesliga, die U 23 darunter - das gab es noch nie. Im Interview mit Sportredakteur Benjamin Post spricht Achim Pfeifer, Vorsitzender der TSG, über dieses Novum, die Arbeit im Verein und was Aufstiegs-Mannschaft und Trainer auszeichnen.

Herr Pfeifer, wie haben Sie den Moment des feststehenden Aufstiegs in Heuchlingen erlebt?

Nach dem 1:0-Sieg sind alle Dämme gebrochen. So etwas haben wir bei der U 23 noch nie erlebt. Aber die zweite Mannschaft hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Soweit ich mich erinnern kann, hatten wir im Ostalbkreis bisher nur den VfR Aalen und Normannia Gmünd, die mit zwei Mannschaften auf so einem hohen Niveau gespielt haben. Für die TSG ist es historisch.

Was zeichnet die zweite Mannschaft der TSG aus?

Das sind Prozesse, die über viele Jahre laufen. Man muss tagtäglich daran arbeiten. Vor dem Rundenbeginn in der Kreisliga A hat niemand an einen Aufstieg gedacht. Und für einen Aufstieg muss alles passen. Wir haben eine richtig junge, spielstarke Mannschaft, die es nun geschafft hat. Gegen den TSV Heubach war der älteste Spieler bei uns erst 25 Jahre alt. Die Mannschaft ist charakterlich unglaublich stark und ein eingeschworener Haufen.

Dazu gehört ein Trainer, der die Mannschaft formen muss.

Mit Christoph Merz und seinem Co-Trainer Dominik Skalitzki haben wir ein phantastisches Trainerteam bei der U 23. Christoph Merz hat einen klaren Plan, lässt offensiven Fußball spielen und verfügt über eine hohe soziale und fachliche Kompetenz.

Am Ende kam es auf Kleinigkeiten an. Was sagen Sie zum Relegationsmodus, in dem auf die Mannschaften zwei, drei Spiele zusätzlich dazu kommen?

Anders geht es nicht. Und die Relegationsspiele sind spannend. Es geht durchaus. Das hat unsere Mannschaft gezeigt, und sie hatte ja noch mehr Spiele, da sie ins Bezirkspokalfinale eingezogen ist und nur das Finale verloren hat (0:2 gegen FV Sontheim, Anm. d. R.). Unsere Mannschaft hatte richtig Bock auf die Relegation.

Jetzt heißt es Bezirksliga, erstmalig für die zweite Mannschaft. Gibt es ein Ziel?

Man muss mit den Zielen vorsichtig sein. In der Bezirksliga habe ich aber keine Abstiegsangst. Wir freuen uns darauf. In Jan Doppstädt, der vom TSV Essingen II zu uns wechselt, haben wir auch einen externen Neuzugang. Er wird der Mannschaft in der Bezirksliga weiterhelfen.

Die erste Mannschaft in der Landesliga - in der abgelaufenen Saison Tabellenvierter -, die Reserve eine Liga darunter: Wie sieht die Zusammenarbeit aus?

Wir haben jetzt den Vorteil, dass der Unterschied zwischen den Mannschaften nicht mehr so groß ist. Auch die erste Mannschaft verfügt über junge Spieler und mit Benjamin Bilger über einen jungen Trainer. Wer jetzt denkt, man hat etwas erreicht, liegt falsch. Wir müssen dran bleiben, die Jugendarbeit weiter forcieren. Man kann viele Prozesse kaputt machen, wenn man nicht mehr konsequent arbeitet.

Alles in allem lässt sich sagen: Der Weg der TSG, die Jugend stark einzubinden, ist der richtige.

Die Kommunikation zwischen der ersten Mannschaft, der zweiten und der U 19 (Verbandsstaffel, Anm. d. R.) ist hervorragend. Man unterstützt sich gegenseitig. Es wird immer besser. Ein Rädchen muss ins andere greifen. Wenn man gemeinsam an der Entwicklung arbeitet, hat man Erfolge - wie jetzt dieser Aufstieg.