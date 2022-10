In der Aalener Hochschul-Aula lauschen sie den Worten von Ex-Neonazi Philip Schlaffer

Es ist eine bemerkenswerte Geschichte, die Philip Schlaffer zu erzählen hat. Vom Ausgestoßenen im Jugendalter hat er im rechten Milieu schnelle Halt gefunden und sich in den kommenden Jahren zu einem der bekanntesten und einflussreichsten Nazis entwickelt. Heute blickt er mit Scham zurück.

Rechtsextremismus und organisiertes Verbrechen

Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit, um sie zu schützen, ist es heute wichtiger denn je, rechte Tendenzen zu erkennen und sich diesen entschieden entgegenzustellen, das verkörpert der Aussteiger wie kaum ein anderer. Schlaffer ist Aufklärer geworden, berichtet über Einstieg, Aufstieg und Ausstieg aus der rechten Szene, dokumentiert das organisierte Verbrechen in Deutschland.

Weitere Termine in Süddeutschland

Er hat den Ausstieg geschafft, hat dies in seinem sehr interessanten Buch niedergeschrieben und an diesem Mittwochabend die Hochschule Aalen im Rahmen seiner Lesereise besucht und den jungen Erwachsenen von seinem nicht alltäglichen Bericht erzählt. Eingeladen hatte der Kreisjugendring Ostalb, die Partnerschaft für Demokratie Ostalb und der „EUROPoint“ Ostalb. Schlaffer ist noch eien Weile im Verbreitungsgebiet der Schwäbischen Zeitung unterwegs, unter anderem in Lindau.