In der A II duellieren sich die Verfolger

In den Kreisligen des Fußball-Bezirks ruht der Ball am Osterwochenende keineswegs. In der A I stehen sogar zwei Spieltage an.

Kreisliga A I: Nach 24 Spieltagen finden sich die Aalener Vertreter im engen Mittelfeld wieder – der Rückstand auf die Spitze beträgt nicht einmal zehn Punkte, gleiches gilt jedoch auch für den Vorsprung auf die Abstiegszone. Abtsgmünd (6./35 Punkte) ist am Samstag bei der Normannia Gmünd II (7./34) zu Gast, ehe es am Ostermontag zum TV Herlikofen (4./36) geht. Mit zwei Erfolgen in der Fremde könnte die TSG zur Spitzengruppe aufschließen.

Gerade einmal zwei Zähler weniger aufzuweisen hat Hofherrnweiler II (10./33). Für die Bezirksliga-Reserve steht am Samstag das Heimspiel gegen Abtsgmünds punktgleichen Tabellennachbarn Schechingen (5./35) an. Am Montag kann die TSG mit einem Sieg beim Abstiegskandidaten Iggingen (13./30) einen Vorsprung zur Gefahrenzone herstellen.

Kreisliga A II: Am Ostermontag steht der 23. Spieltag an. Tabellenführer Neuler (50) wird verfolgt von der Viktoria Wasseralfingen (49) und Ellwangen (45). Mit einem Sieg bei der heimschwachen DJK Eigenzell (7.) kann der Spitzenreiter nicht nur seine Serie von sechs Siegen in Folge ausbauen, sondern auch der Konkurrenz weiter davonziehen. Denn Ellwangen empfängt die Viktoria zum Spitzenspiel, nur durch einen Sieg bleibt der FCE im Aufstiegsrennen. Zudem stehen sich am Montag der Tabellenfünfte Wört und der Vierte Stödtlen gegenüber. Der Abstiegskampf mit nun sieben involvierten Teams spitzt sich zu. Dorfmerkingen II (12./24) und die DJK Aalen (13./22) haben sich durch jüngste Erfolge etwas distanzieren können, sind jedoch noch lange nicht gerettet. Dorfmerkingen empfängt Bopfingen (9.), die Aalener DJK die aus Schwabsberg-Buch (10./26).

Nach fünf sieglosen Partien in Folge braucht der auf einen Abstiegsplatz abgerutschte VfB Tannhausen (14./19) einen Befreiungsschlag. Der VfB ist im Heimspiel gegen Lippach (6.) jedoch keinesfalls Favorit. Punktgleich mit dem VfB auf dem vorletzten Rang steht Dalkingen (15./19), das Hüttlingen (8.) zu Gast hat. Abgeschlagen ist Schlusslicht Königsbronn/Oberkochen II (16./2), das Pfahlheim (11./24 Punkte) empfängt. Für Pfahlheim bietet sich die Gelegenheit, den Vorsprung zu den Abstiegsrängen auszubauen.

Kreisliga A III: Nach vier Siegen in Folge musste Königsbronn/Oberkochen nun wieder eine Niederlage einstecken, konnte jedoch den Abstand zu den Abstiegsrängen wahren. Am Montag gilt es für den Tabellenneunten, beim Tabellennachbarn Heldenfingen/Heuchlingen (10.) zurück in die Erfolgsspur zu finden.

Kreisliga B III: Der SSV Aalen ist als Tabellenfünfter mit nur sieben Zählern Rückstand zur Tabellenspitze über Ostern gleich zweimal gefordert, während die Konkurrenten aussetzen. Am Samstag gastiert der SSV in Fachsenfeld (7.), am Montag in Eggenrot (8.). Platz zwei wäre möglich.

Kreisliga B V: Die Spitzenteams Schloßberg (2.) und der bereits um fünf Punkte zurückliegende Kösinger SC (3.) können am Montag zum Spitzenreiter Elchingen aufschließen. Schloßberg spielt bei Neresheim II (11.), Kösinger hat bei Eglingen-Demmingen (7.) die wohl letzte Gelegenheit, noch einmal in den Titelkampf einzugreifen.