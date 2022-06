In den neuen Liegestühlen lässt es sich unverblümt lümmeln

In diesem Jahr hat der Innenstadtverein „Aalen City aktiv“ (ACA) wieder eine Neuauflage der „Verliebt in Aalen“- Liegestühle produzieren lassen. „Unverblümt lümmeln“ heißt der diesjährige Slogan, der in großen Buchstaben auf dem schwarzen Sonnenstuhl zu lesen ist. Einige der Stühle stehen in der Innenstadt verteilt und laden zu einer Pause ein, weitere Liegestühle können auch für den Privatgebrauch beim ACA für 40 Euro erworben werden.

„Die Liegestühle erfreuen sich einer so großen Beliebtheit, dass wir das ganze Jahr Anfragen bekommen. Deshalb war für uns schnell klar, dass wir auch in diesem Jahr ein neues Design produzieren lassen“, berichtet die stellvertretende Citymanagerin Myriam Henninger.

Die bisherigen Liegestühle leuchteten in der Farbe Pink mit unterschiedlichen Sprüchen. In diesem Jahr hat sich das Design zum ersten Mal etwas verändert, denn die Hintergrundfarbe der Stühle ist nun Schwarz, dafür sind die Blumenelemente in Pink und Rot gehalten. Das Design, das von der xm-Agentur entworfen wurde, reiht sich so trotzdem in die „Verliebt in Aalen“ Linie ein.

Der Liegestuhl eignet sich nicht nur perfekt für den eigenen Balkon oder Garten, sondern auch als Geschenk und Andenken für Freunde oder die Familie. „Wir bekommen sogar Anfragen aus ganz Deutschland von ehemaligen Aalener, die gerne die Stühle als Andenken an ihre alte Heimat möchten. Das freut uns sehr“, sagt Myriam Henninger.