In den Ferien kostenlos ins Hallenbad

Wer derzeit nachmittags im Aalener Hallenbad seine Bahnen zieht, schwimmt oft alleine oder mit nur zwei oder drei anderen Gästen im Becken. Die Leute bleiben weg, obwohl sie mit 2G Zutritt hätten. Auch Kinder mit dem Schülerausweis. Aber sie fehlen ebenfalls.

Mindestens zwei Jahrgänge haben wegen der Pandemie nicht schwimmen gelernt, klagen Lehrer und Eltern. Jetzt stehen die Weihnachtsferien bevor. Deshalb startet die katholische Seelsorgeeinheit Aalen im Rahmen ihres Projekts „Kinder in Armut“ aufs Neue ihre Badeaktion. Das heißt: Alle Kinder und Jugendlichen aus Familien, die mit Hartz IV oder Grundsicherung auskommen müssen (jedes sechte Kind in Aalen) , können mit dem Pass von „Kinder in Armut“ und dem Schülerausweis kostenlos ins Hallenbad. So oft sie wollen.

Nach dem Weggang von Diakon Michael Junge hat Jugendreferent Martin Kronberger die Leitung der Steuerungsgruppe übernommen, von der die Aktivitäten, auch Hilfe in Einzelnotfällen, koordiniert werden. Zuständig für die einst von ihm initiierte Badeaktion bleibt Erwin Hafner. Nach bewährtem Vorgehen verteilt er wieder in allen Schulen der Kernstadt die Ausweise für die berechtigten Kinder, außerdem auch im Treffpunkt Rötenberg, im Kocherladen, in der Job-Börse, bei der Caritas und der Diakonie und den Quartierbeauftragten der Wohnungsbau. Bekanntlich gilt die Aktion für alle Kinder der Kernstadt, unabhängig von Religion und ethnischer Herkunft.

Hafner hofft, dass die Aktion, wie in den Vorjahren, ausschließlich mit Spenden finanziert werden kann.