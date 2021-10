In Christchurch sind die Supermarkt-Regale leer

Die Lieferketten für Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte funktionieren auch in Christchurch, der englischen Partnerstadt Aalens, immer noch nicht. Die Regale seien leer. „Wir müssen oft ein paar Mal in die Geschäfte laufen, bis wir das Gewünschte bekommen“, berichtet Adrian Dwyer unserer Zeitung. Demnächst greife das Lieferproblem auf die Schlachthöfe über, wurde jetzt angekündigt.

„Da ist es gut, wenn der Kühlschrank zuhause noch einigermaßen gefüllt ist“, tröstet sich Adrian Dwyer, Familienvater mit zwei Söhnen. Er wundert sich, dass „unser Clown Prime Minister“, wie er den englischen Ministerpräsident Boris Johnson nennt, bei den Leuten immer noch über so viel Popularität verfügt. Sie liege deutlich über der des Oppositionsführers. „Ich finde das außergewöhnlich, es kann sicher nicht lange andauern“, meint Dwyer.

Er kann allerdings auch Positives aus Christchurch berichten. Die Armee habe für genügend Benzin gesorgt. Restaurants und Pubs, Theater und Kinos seien wieder offen. Im September habe das große traditionelle Strandfest „Stompin‘ in the Quomps“ wieder stattfinden können, zwar nicht, wie üblich mit rund 5000 Besuchern, aber doch mit vielen hundert. Die Taverners Bigband, mit der Adrian Dwyer als Manager und Bandmitglied schon in Aalen, Oberkochen und Heidenheim konzertierte, habe wieder einen starken Auftritt in Christchurch gehabt.

Sein Sohn Ben, der Saxophon spielt und jetzt Musik studiert, habe die Leitung der Band übernommen und mit dem Ensemble ein völlig neues Programm erarbeitet. „Wir träumen schon von einem erneuten Auftritt in Aalen, auch wenn wir jetzt etwas weniger Musiker sind“. Zuletzt war Adrian Dwyer vor drei Jahren in Aalen mit dem Jazz-Quartett seines Sohnes, das auf Einladung von Chris Wegel einen Auftritt in der Musikschule Aalen hatte.