In bester Steely-Dan-Manier

Am Mittwoch, 3. April, ab 20.15 Uhr setzt Ben Barritt die Reihe der Aalener Jamsessions im Frapé fort. Barritt macht Fusion, Funk und Jazz. Den Eintrittspreis legen die Zuschauer wie immer nach dem Motto „Pay As You Wish“ selbst fest.

Wer bei Barritts erstem Frapé-Gastspiel im November 2017 dabei war, weiß, auf was er sich freuen darf: virtuoses Gitarrenspiel, funky Grooves und Gesang in bester Steely-Dan-Tradition.

Bei seinem diesjährigen Konzert im April hat der Londoner Komponist, Sänger und Gitarrist sein zweites Album im Gepäck. 'Everybody's Welcome', produziert in Berlin und London, ist eine facettenreiche Sammlung von Songs; optimistisch und beunruhigend; in leuchtenden und zugleich warmen Farben gemalt.

Der Begriff „Fusion“, eigentlich ein virtuoses Instrumentalgenre, ist bei Ben Barritt eher die Leinwand für ein Songwriting, das sich bewusst über stilistische Erwartungen hinwegsetzt. Wie die großen Singer/Songwriter, die hier hörbar Pate stehen (Joni Mitchell, Stevie Wonder, Steely Dan, Paul Simon), beweist auch Ben Barritt ein Händchen für den Jazz. Seine Konzert zeichnen sich aus durch unerwartete harmonische Wendungen, vielfältige Grooves sowie gelegentliche spontane Ausbrüche.

Als Londoner Session-Musiker stand er auf vielen Bühne vom Bedford bis zur Royal Albert Hall, arbeitete mit Kenny Wheeler, Bobby McFerrin oder Mic Donet und tourte durch Europa und Asien.

Besetzung: Ben Barritt (Gesang, Gitarre), Yasmin Hadisubrata (Keyboard, Gesang), Hannes Hüften (Bass, Gesang) und Michael Dau (Schlagzeug).