In Berlin purzeln Vereinsrekorde

Zum Jahresende haben sich die Schwimmer zu den Internationalen Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Berlin getroffen. Mit dabei die beiden 20-jährigen MTV-Schwimmer Friederike Hoyer und Julian Morassi mit Einzelstarts, die auch zusammen drei Vereinsrekorde neu aufstellten. Golo Böhme, Viktoria Broer, Vanessa Dambacher, Vivien Jocham, Tobias Kohler, Ryan und Shannon Newman gingen als Staffelschwimmer in sechs verschiedenen Staffeln an den Start. Die Staffeln brachen ebenfalls drei Vereinsrekorde.

Zum Auftakt sprang Friederike Hoyer über 800 Meter Freistil ins Wasser und konnte gleich ihren eigenen Vereinsrekord um zweieinhalb Sekunden steigern (9:01,85) und belegte sie in der offenen Wertung Platz 28. Als nächstes schwamm sie die 200 Meter Freistil in 2:04,59 Minuten und wurde 26.. Zudem ging sie über die 1500 Meter Freistilstrecke an den Start, schwamm auf Platz 13 und verbesserte ihren eigenen Vereinsrekord auf 17:14,06 Minuten. Zum Abschluss sprang sie auch über die Freistilmittelstrecke ins Berliner Becken. Über 400 Meter Freistil blieb sie nur sieben Zehntel über ihrem eigenen Hausmarke und qualifizierte sich zudem für das C-Finale. Krankheitsbedingt sagte Hoyer dann einen nochmaligen Start ab. Ihre Zeit betrug 4:22,58 Minuten und sie wurde 22. in der offenen Wertung.

Morassi mit Rekord bei Premiere

Julian Morassi, erstmalig dabei, konnte auch in Berlin seinen Vereinsrekord über die 200 Meter Freistilstrecke verbessern. Dieser steht nun bei 1:55,25 Minuten. In der Juniorenwertung erreichte er damit den 16. Platz. Der 18-jährige Tobias Kohler schrammte über 50 Meter Freistil nur um drei Zehntel an der Qualifikation zur DKM vorbei. Dafür war er mit Friederike Hoyer, Julian Morassi und Vanessa Dambacher in der schnellen 4x50mixed-Staffel am Start. Hier legte er als Starter gute 24,09 Sekunden vor. Dambacher schwamm 27,2 Sekunden und Julian Morassi packte 23,03 Sekunden darauf. Hoyer schwamm das Quartett mit 26,73 Sekunden auf Platz 18 (mit neuem Vereinsrekordzeit von 1:41,02).

Newman mit persönlicher Bestmarke in der Staffel

Die 16-jährige Shannon Newman startete in der 4x50m-mixed-Lagenstaffel mit der Rückenstrecke in persönlicher Betszeit von 32,15 Sekunden. Kohler sprintete, die Bruststrecke in 31,1 Sekunden herunter. Julian Morassi schmetterte 50 Meter in 25,40 Sekunden und Dambacher flog mit 26,82 Sekunden über das Wasser bei ihrer Freistilstrecke. Die Gesamtzeit blieb bei 1:55,99 Minuten stehen. Eine weiblich Freistilstaffel in der Besetzung von Dambacher (27,65), Hoyer (27,44), Shannon Newman (28,72) und mit Schlussschwimmerin Vivien Jocham (28,52) belegte in der Gesamtzeit von 1:52,33 einen guten 23. Platz bei den Meisterschaften. Die weibliche Lagenstaffel wurde 31. Newman startete mit 32,24 Sekunden über Rücken in die Lagenstaffel. Die 15-jährige Vanessa sprintete sehr gut ihre Bruststrecke in 34,83 Sekunden und die 14-jährige Vivien Jocham legte die Schmetterlingsstrecke in schnellen 33,18 Sekunden zurück und Viktoria Broer schlug nach 29,48 Sekunden über die Freistilstrecke am Beckenrand an. Wieder einen Vereinsrekord in 1:38,61 Minuten stellte das männliche Quartett in der 4x50-Meter-Freistilstaffel auf. Tobias Kohler konnte mit 24,10 Sekunden vorlegen. Zweiter Starter war der 18-jährige Golo Böhme und er übergab nach 25,56 Sekunden an den 16-jährigen Ryan Newman. Er schwamm seine Teilstrecke in 24,53 Sekunden und Morassi brachte die Aalener mit 24,42 Sekunden auf Platz 22. In der männlichen Lagenstaffel in der gleichen Besetzung war in 1:51,14 Minuten wieder ein Vereinsrekord gebrochen. Rückenspezialist Newman (28,64 Sekunden), Kohler in 30,98 Sekunden über die Brustteilstrecke, Böhme mit 28,20 Sekunden über die Schmetterlingsstrecke und Morassi mit 32 Sekunden über die Freistilstrecke sprintete die Staffel in der offenen Wertung auf Platz 24.