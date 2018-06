In Autohäuser eingebrochen

Das Schöffengericht Aalen unter Vorsitz von Amtsgerichtsdirektor Martin Reuff hat zwei Männer, 26 und 22 Jahre alt, wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall zu Gefängnisstrafen von zwei Jahren und zehn Monaten beziehungsweis zu einem Jahr und vier Monaten verurteilt.

Die beiden Angeklagten waren im Spätsommer 2016 vom Ausland nach Aalen gereist und sind in ein Autohaus eingebrochen. Dabei wurden Prüfgeräte, ein Speichersystem, Computer, ein Drucker und ein Kamerasystem entwendet. Außerdem haben die Täter den Tresor aufgebrochen und darin den Schlüssel für einen gebrauchten Pkw gefunden. Mit diesem Fahrzeug sind sie dann geflüchtet.

Im Tunnel in Gmünd sind die beiden Täter von einem Blitzgerät wegen zu schnellen Fahrens erfasst worden. Außerdem haben sie in der Nähe von Waiblingen einen Unfall mit Totalschaden am Auto verursacht. Ihren eigenen Angaben zufolge sind die beiden Angeklagten zu Fuß weiter geflohen, sind mit dem Autobus nach Stuttgart gefahren und haben sich dann in ihre Heimat ins Ausland abgesetzt.

Der ermittelnde Polizist sagte vor Gericht aus, dass es von der Tat Aufnahmen von einer dritten beteiligten Person gebe, diese habe man jedoch nicht ermitteln können. Beim Pkw sei ein Teil des Diebesgutes gefunden worden. Durch DNA-Spuren sei es gelungen, die beiden Angeklagten als Täter festzustellen.

Ein zweiter Einbruch hat sich dann im Juli 2017 in einem Autohaus in Günzburg zugetragen. Hier wurden, wie schon in Aalen, vor allem Prüfgeräte, ein Tresor sowie ein 1300 Kilogramm schwerer Pkw-Anhänger gestohlen. Es entstand ein erheblicher Sachschaden am Gebäude. Später wurde ein großer Teil des Diebesgutes wieder gefunden, war jedoch aufgrund von Beschädigungen weitgehend unbrauchbar.

Der Zeugenaussagen eines Polzisten zufolge, müssen an dieser Tat mindestens zwei Personen beteiligt gewesen sein, da es für eine Person unmöglich sei, den Tresor zu transportieren. Dies stand im Widerspruch zur Aussage des 26-jährigen Angeklagten, der angab, in diesem Fall alleine gehandelt zu haben. Letztlich konnte dem zweiten Angeklagten keine Beteiligung an dem Einbruch in Günzburg nachgewiesen werden.

Nach Deutschland gereist, um Straftaten zu begehen

Das Strafregister weist bei beiden Angeklagten Einträge auf. Sie räumten die Einbrüche ein und beteuerten in ihrer Heimat bei ihren Familien ein neues Leben beginnen zu wollen. Die Staatsanwaltschaft sah den Vorwurf des bandenmäßigen Diebstahls für gegeben an, da beide nach Deutschland gereist seien, um hier Straftaten zu begehen. Außerdem sei zumindest beim Einbruch in Aalen eine dritte Person beteiligt gewesen. Die Forderung lautete daher drei Jahre Haft und Führerscheineinzug beim 26-jährigen Angeklagten und zwei Jahre Haft beim 22-jährigen Angeklagten.

Die Rechtsanwälte Rainer Schwarz und Alexandra Elek sahen für ihre Mandanten eine Haftstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten beziehungsweise eine Bewährungsstrafe von zehn Monaten für ausreichend an. Der Tatbestand des bandenmäßigen Diebstahls sei nicht erfüllt.

Letztlich verurteilte das Schöffengericht den 26-jährigen Mann zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten sowie zu einem zwölfmonatigen Führerscheinentzug. Der 22-jährige Angeklagte wurde zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt. Das Gericht sah in den Umständen der Tat keine Anhaltspunkte für eine Bewährungsstrafe.