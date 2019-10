In Aalen wird weiter kräftig gebuddelt.

Auf den Baustellen rund um Aalen geht es weiter rund. Im Oktober ist deshalb mit Behinderungen im Straßenverkehr zu rechnen.

Im Bereich des Talschulzentrums, oberhalb der Kreuzung Hüttlingerstraße in Richtung Bürgle, verlegen die Stadtwerke Aalen Fernwärmeleitungen. Bis Ende Oktober kommt es deshalb zu Behinderungen.

In der Wilhelm-Merz-Straße ist aufgrund des Abbruchs der Gebäude auf dem Union-Areal zeitweilig mit Teilsperrungen bis Ende Oktober zu rechnen.

Die Dolomitstraße in Aalen-Attenhofen wird aufgrund einer Straßensanierung und barrierefreiem Umbau der Bushaltestelle bis Ende Oktober teilweise gesperrt. Im Anschluss folgt eine mehrtägige Vollsperrung für die Asphaltierungsarbeiten. Umleitungen werden ausgeschildert.

In der Phillipp-Funk Straße in Wasseralfingen ist aufgrund von Erneuerungen der Stromversorgung bis Ende Oktober mit Behinderungen zu rechnen.

Wegen eines privaten Bauvorhabens ist die Carl-Zeiss-Straße bis Mitte Oktober halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Baustellenampel geregelt. Von Mitte Oktober bis Mitte November wird die Straße voll gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert.

Bis Ende November muss die Hirschbachunterführung aufgrund der Umgestaltung halbseitig gesperrt werden. Fußgänger und Radfahrer müssen mit Behinderungen rechnen. Die Unterführung kann während der gesamten Zeit durchquert werden.

An der Stuttgarter Straße erstellt die Wohnungsbau Aalen ein Wohn- und Geschäftshaus. Für die Baustelleneinrichtung ist bis Ende 2019 eine Fahrspur Richtung stadtauswärts gesperrt.

Die Burgstallstraße ist wegen des Neubaus der Kocherbrücke bis Mai 2020 voll gesperrt. Umleitungen sind weiträumig ausgeschildert.

Im gesamten Aalener Stadtgebiet sowie in den Teilorten Fachsenfeld, Unterkochen und Wasseralfingen werden in diesem Jahr insgesamt 17 Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Nähere Informationen zu teilweisen zu teilweisen Sperrungen werden in den „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung veröffentlicht.