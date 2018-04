In Aalen wird weiter kräftig gebuddelt.

Der Frühling ist da. In Aalen wird fleißig gebuddelt. Neue Baumaßnahmen werden in Angriff genommen und während der Frostperiode unterbrochene Projekte fortgeführt. Im Mai ist mit folgenden Behinderungen im Straßenverkehr zu rechnen.

Anfang Mai werden die Arbeiten an der Baustelle in der Bahnhofstraße zwischen dem Kreisel Curfeßstraße und der Eisenstraße wieder aufgenommen. Dort verlegen die Stadtwerke Aalen eine Fernwärmeleitung. Die Fahrbahn ist seit Anfang Mai gesperrt. Der Verkehr wird auf Höhe der Einmündung Schleifbrückenstraße mit einer Baustellenampel geregelt. In der Bahnhofstraße ist zwischen der Schleifbrückenstraße und dem ZOB Einbahnverkehr angeordnet. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Juli.

Die Bahnhofstraße wird vom Nördlichen Stadtgraben bis zum Kreisel Curfeßstraße in drei Bauabschnitten ausgebaut. Dazu bleiben die vorhandenen Teilsperrungen in diesem Bereich erhalten. Die Einfahrt in die Kanalstraße ist nur aus der Curfeßstraße möglich. Die Bahnhofstraße bleibt im Bereich ZOB auf Höhe Quartier am Stadtgarten für den Verkehr gesperrt. Fußgänger werden umgeleitet. Der Radverkehr durch die Kanalstraße und den ZOB ist nicht möglich. Dieser wird über den Nördlichen Stadtgraben, die Weidenfelder Straße, die Curfeßstraße, die Bahnhofstraße und durch die Wilhelm-Zapf-Straße umgeleitet. Die Maßnahme dauert bis voraussichtlich Juli. Seit Mitte April ist zwischen dem Kreisel Curfeßstraße und dem ZOB eine Fahrspur gesperrt. Es ist Einbahnverkehr angeordnet.

Die Stadtwerke Aalen verlegen in der Heinrich-Rieger-Straße eine Fernwärmeleitung. Die Straße muss für die Fertigstellung der Bauarbeiten bis Anfang Mai gesperrt werden.

Die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet Schlatäcker II sind bereits am Laufen. Der Geh- und Radweg entlang der Ziegelstraße ist gesperrt. Bei Bedarf kommt es darüber hinaus zu halbseitigen Sperrungen mit Ampelregelungen.

In der Stuttgarter Straße hat der Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses begonnen. Für die Baustellenrichtung muss bis voraussichtlich Ende November eine Fahrspur der Stuttgarter Straße Richtung stadtauswärts gesperrt werden.

Anfang April haben die Arbeiten zum Ausbau der Ortsdurchfahrt Aalen-Waiblingen begonnen. Die Umleitungen sind ausgeschildert und wurden in der Presse bekannt gegeben. Dauer der Baumaßnahme bis Oktober.

Voraussichtlich im Juni beginnen die Arbeiten zur Umgestaltung des Berliner Platzes. Für die Einrichtung der Baustelle werden die Parkplätze vor der Stadthalle genutzt. Besucher der Stadthalle werden gebeten die Parkplätze hinter der Stadthalle und den Greutplatz zu nutzen. Darüberhinaus kommt es zu Teilsperrungen im Umfeld der Stadthalle. Einzelheiten werden in der Presse bekannt gegeben. Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis November 2018.

Es ist möglich, dass sich die Termine aufgrund technischer oder witterungsbedingter Umstände ändern. Die Stadt Aalen bittet Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für mögliche Behinderungen.