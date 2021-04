In Aalen werden Start-ups deutschlandweit am besten gefördert

2015 wurde in Aalen das Innovationszentrum INNO-Z eröffnet, 2019 der Ideenbeschleuniger AAccelerator. Die Hochschule Aalen, seit Jahren für ihre Forschungsstärke ausgezeichnet hat einen ihrer Schwerpunkte auf die Gründungsförderung gelegt und ihr wissenschaftliches Profil geschärft. „Diese Bemühungen tragen nun sichtbar Früchte. Erstmalig ist unserer Hochschule Aalen der Sprung auf den ersten Platz des Gründungsradars 2020 gelungen“, sagt OB Thilo Rentschler. Im Hochschulvergleich des Stifterverbands in Kooperation mit dem Bundeswirtschaftsministerium schaffte es die Hochschule Aalen bei den mittelgroßen Hochschulen (5.000 bis 15.000 Studierende) auf die Spitzenposition.

Den Gründergeist entfachen, offen sein für Innovationen, die Lust wecken, selbst Unternehmerin oder Unternehmer zu werden – das hat sich die Hochschule Aalen zum Ziel gesetzt. „Die Hochschule Aalen hat im Zusammenspiel mit der regionalen mittelständischen Wirtschaft sowie dem Land, der Region und der Stadt Aalen ein exzellentes Gründungsklima für ihre Studierenden geschaffen“, erklärt OB Thilo Rentschler. Er verweist dabei auf die tiefe Verwurzelung der Hochschule in der Gesellschaft – speziell bei den Firmen und der kommunalen Familie. „Beim Aufbau des Gründernetzwerks arbeiten alle Akteure eng zusammen. Einrichtungen wie das INNO-Z leisten mit öffentlicher Unterstützung einen großen Beitrag zum Beleben der Gründerkultur“, sagt Rentschler.

Besonders punkten konnte die Hochschule Aalen in den Kategorien „Gründersensibilisierung und Gründungsqualifizierung“, „Unterstützungsleistung für Studierende“ sowie der „Netzwerkarbeit“. „Diese Entwicklung ist nicht nur für die Hochschule Aalen, sondern für unsere ganze Region erfreulich, weil sie die Zukunftsfähigkeit sichert“, freut sich OB Thilo Rentschler.

Über 100 studentische Gründungsvorhaben und innovative Start-ups sind in den vergangenen Jahren mit Unterstützung der Hochschule Aalen entstanden - zahlreiche erfolgreiche Unternehmen gingen daraus hervor. „Die Unterstützungsangebote für potenzielle Gründerinnen und Gründer an der Hochschule Aalen sind dabei so vielfältig, wie die Gründungsideen“, betont Aalens Wirtschaftsförderer Felix Unseld. Neben der Vermittlung von Inhalten im Studium werden Studierende auch durch die Teilnahme an Ideenwettbewerben, Gründertalks sowie Kooperationen mit Unternehmen und Partnern aus der Region unterstützt, eigene Ideen zu entwickeln. „Wir möchten unsere Studierenden sensibilisieren, über Gründungsideen nachzudenken und ihnen das nötige Rüstzeug zur Verfügung stellen, ein Unternehmen erfolgreich aufzubauen“, sagt Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider.