In Aalen waren die Osterhasen los

Wer am Karamstag in der Aalener Innenstadt unterwegs gewesen ist, kam kaum an ihnen vorbei: den beiden Hasen von Aalen City aktiv (ACA) vorbei. Von 10 bis 14 Uhr waren die Riesenhoppler im Stadtgebiet unterwegs, um Osterüberraschungen an Groß und Klein zu verteilen.

Das Gedränge war am vergangenen Samstag überall groß, wo die beiden ACA Osterhasen auftauchten. Die Hasen, die im Jahr 2019 mit den Namen Aalbert und Aalina getauft wurden, waren das absolute Highlight auf dem Wochenmarkt und in den Geschäften.

Von 10 Uhr bis 10.30 Uhr standen die beiden Hasen am geschmückten Osterbrunnen für ein Fotoshooting von First Floor Studios bereit. Anschließend begann der Rundgang über den Wochenmarkt und in den Geschäften. Kinderaugen leuchteten, wenn sie die übergroßen Osterhasen sahen.

Mit dabei hatten die beiden Langohren Körbe, die mit Ostersüßigkeiten und bunten Hühnereiern bestückt waren. Die kleinen Überraschungen fanden reißenden Absatz; schon nach kurzer Zeit waren die ersten Körbe leer. Doch auch als Fotomotiv waren die beiden sehr gefragt. Nach fast vierstündigem Auftritt waren die beiden Mädels Gina und Michaela, die sich unter den Hasenkostümen befanden, ganz schön kaputt. Glücklicherweise waren die Temperaturen am Samstag nicht so hoch, denn unter den Kostümen schwitzt man ziemlich, wie die beiden schnell merkten. Trotz allem hatten sie richtig Spaß, denn die Freude der Passanten und Kinder sei einfach großartig gewesen.