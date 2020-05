in Aalen: Polizei zieht Rollerfahrer aus dem Verkehr

Die Polizei hat einen 26-jährigen Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten stoppten den E-Scooter am Sonntagvormittag gegen 11.15 Uhr in der Stuttgarter Straße, um den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen, da am Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war.

Während der Kontrolle kam der Verdacht auf, dass der 26-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Da ein entsprechender Test positiv verlief, musste sich der 26-Jährige einer Blutentnahme unterziehen.