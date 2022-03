In Aalen gingen die Lichter aus – als Zeichen für den Klimaschutz

In Aalen ist die von der Umweltschutzorganisation WWF ausgerufene Aktion „Earth Hour“ am vergangenen Samstag durchaus auf Resonanz gestoßen. So gingen zumindest in vielen Häusern der Innenstadt Punkt 20.30 Uhr die Lichter aus.

Die City blieb danach für eine Weile in Dunkelheit gehüllt – als Zeichen für den Klimaschutz und den Frieden in der Ukraine, in Europa und der ganzen Welt. Die „Earth Hour“ fand bereits zum 16. Mal statt. Seit Jahren beteiligen sich sowohl Privatleute als auch Städte, Kommunen und Unternehmen an der Umweltaktion. In Deutschland sollen in diesem Jahr laut WWF mehr als 600 Städte und Gemeinden mitgemacht haben und viele bekannte Bauwerke und Wahrzeichen um 20.30 Uhr verdunkelt haben.