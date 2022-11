In Aalen dreht sich alles um Sankt Martin

Die traditionelle Martinsfeier findet in diesem Jahr am Donnerstag, 10. November, um 17.30 Uhr auf dem Kastellgelände des Limesmuseums statt. An diesem Abend steht die Geschichte vom Heiligen Martin im Mittelpunkt und wird durch eine Aufführung für Groß und Klein inszeniert.

Auch in diesem Jahr leuchten die Kinderaugen wieder strahlend hell, wenn sie erfahren, dass es wieder Zeit ist, ihre eigene Laterne zu basteln. Diese dürfen dann dem heiligen Martin den Weg auf dem Unesco-Gelände des Limesmuseums weisen. Sankt Martin war ein römischer Soldat und passt somit sehr gut zum Kastellgelände.

Die Feier wird von der Stadt Aalen gemeinsam mit der katholischen und evangelischen Kirche veranstaltet. Das Martinsspiel wird stimmungsvoll von Vertreterinnen und Vertretern der katholischen und evangelischen Kirche sowie dem Reiterverein Aalen gestaltet.

Die Mitglieder der Jugendkapelle Aalen sorgen für die musikalische Umrahmung. Abschließend gibt es auch einen Laternenumzug rund um das Kastellgelände. Der Zugang zum Freigelände des Limesmuseums erfolgt über den Eingang in der Sankt-Johann-Straße. Unter dem Motto „Auch wir wollen teilen wie St. Martin“ werden vor Ort Spenden gesammelt. Diese kommen in diesem Jahr der Aalener Tafel – Kocherladen zugute.

Weitere Martinsumzüge im Stadtgebiet:

Unterkochen:

Freitag, 11. November, 17.30 Uhr: Martinsumzug Süber die Elisabethenstraße zum Rathausplatz. Dort findet die Martinsfeier statt.

Wasseralfingen:

Freitag, 11. November, 16.30 bis 18.30 Uhr Martinsfeier mit Laternenumzug, erste Station ist am Alten Kirchle, danach geht es weiter zum Schulhof der Weitbrechtschule, Abschluss ist am Stefansplatz

Waldhausen:

Dienstag, 8. November, 17.30 Uhr: Auf dem Schulhof der Grundschule Waldhausen wird die Martinslegende gespielt. Anschließend findet ein kleiner Umzug über die Hochmeisterstraße, Nikolausstraße, Deutschordenstraße zum Kindergarten „Maria vom guten Rat“ statt.

Hofen:

Mittwoch, 9. November, 17 Uhr: Gottesdienst in der Sankt-Georgs-Kirche Hofen mit anschließendem Umzug.

Ebnat:

Mittwoch, 9. November, 17 Uhr: Wortgottesdienst in der katholischen Kirche Ebnat, anschließend, um etwa 17.30 Uhr, Laternenumzug über Schäfweg, Schulplatz, Sportplatzweg, Abteistraße, Graf-Hartmann-Straße. Abschluss am Parkplatz der Kirche.