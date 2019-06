Ein Auto ist am Freitag in der Ortsdurchfahrt von Beuren mit einem Linienbus kollidiert. Ein 55 jähriger Autofahrer war gegen 13.30 Uhr auf der Landstraße Richtung Hohenlohe unterwegs, als er in einer Linkskurve der Ortsdurchfahrt aus bislang ungeklärter Ursache mit dem entgegenkommenden Linienbus zusammenprallte, teilt die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von 20 000 Euro.