Improvisiertes Requiem

Mit Konzerten im Zeiss-Forum in Oberkochen und in der Aalener Stadtkirche ist das 27. Aalener Jazzfest am Sonntag zu Ende gegangen. In der gut besuchten Stadtkirche spielten Elmar Lehnen (Orgel) und Hansjörg Fink (Posaune) ihr selbst komponiertes Requiem.

Für den Posaunisten Hansjörg Fink war es ein Heimspiel. Er ist in Aalen aufgewachsen und er hat als Jugendlicher auch schon als Turmbläser auf der Stadtkirche gespielt. Mittlerweile ist er ein international gefragter Posaunist, sowohl im populären, als auch im klassischen Genre.

Was hat Kirchenmusik mit Jazz zu tun? Die Improvisation ist ein verbindendes Element. Spätestens seit Johann Sebastian Bach gehörte das freie Improvisieren auf der Orgel zum Repertoire jedes renommierten Organisten. Es blieb allerdings der Orgel als Soloinstrument vorbehalten. Bläser und Streicher hatten gefälligst nach Noten zu spielen.

Im Jazz ist das bekanntlich anders, dort darf oder muss jeder Jazzer bei seinen Soli nach Herzenslust auch improvisieren. Diesen Freiraum der künstlerischen Gestaltung haben sich Lehnen und Fink natürlich auch in ihrem Requiem gegönnt, und sie haben ihn beide auf zuweilen spektakuläre und professionelle Art und Weise auch genutzt.

Das Requiem basiert auf dem Gregorianischen Choral der christlichen Totenmesse mit den klassischen Elementen der Messe wie etwa dem Kyrie, dem Sanctus und Benedictus oder dem Agnus Dei, aber auch Sätze, die sich an den Texten der kirchlichen Begräbnisfeier orientieren wie etwa „Libera me“ oder „In Paradisum“ sind enthalten.

Das Duo wandelt auf ungewohnten Pfaden

In ihrem Werk wandeln Lehnen und Fink dabei zuweilen auf ungewohnten musikalischen Pfaden und setzen die Möglichkeiten beider Instrumente effektvoll ein, um zum einen die furchteinflößende Dramatik des Todes, zum anderen aber auch die Hoffnung auf die Auferstehung und das ewige Leben musikalisch darzustellen.

Dieses Spektrum reichte bei Fink von virtuosen Staccatopassagen in teilweise auch bewusst überblasenem Fortissimo bis hin zu wunderbar weich und kantabel gespielten Choralmotiven wie etwa im Schlusssatz „Zum Paradies mögen Engel dich geleiten“. Auch durch den Einsatz von verschiedenen Dämpfern variierte Fink die Klangfarbe seiner Posaune. Absolute Treffsicherheit, spektakuläre Höhe und stabiler Ansatz über die ganze knapp eineinhalb Stunden dauernde Aufführung prägten darüber hinaus sein Spiel.

Lehnen, Organist an der Marienbasilika zu Kevelaer, nutzte die Möglichkeiten der Orgel vom tiefsten Pedaldonner bis hin zum zarten Glöckchenregister nicht minder effektvoll aus und unterstrich vor allem im Satz „Libera me“ (Errette mich, Herr) seine Qualitäten als virtuoser und kraftvoll gestaltender Organist. Die Zuhörer in der Stadtkirche spendeten am Schluss lang anhaltenden Beifall.