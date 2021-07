Impfungen: Zweittermine können vorgezogen werden

Bereits seit 2. Juli bietet das Kreisimpfzentrum Ostalbkreis Personen, die eine Erstimpfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca erhalten haben und die zu ihrem gebuchten Zweitimpftermin mit AstraZeneca kommen, eine Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff, also mit Biontech oder Moderna, an. Außerdem wird jeder volljährigen impfwilligen Person, die sich ab Juli mit dem Impfstoff von AstraZeneca erstmalig impfen lässt, in einem Abstand von mindestens vier Wochen eine Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff angeboten. Menschen, die bereits ihre Erstimpfung mit Astra-Zeneca oder einem mRNA-Impfstoff erhalten haben und deren Zweitimpftermin in der Zeit ab dem 19. Juli oder später liegt, bekommen nun die Möglichkeit, ihren Zweitimpftermin vorzuziehen, sofern der vorgegebene Impfabstand eingehalten ist. Der Mindest-Impfabstand beträgt:

· Erstimpfung BioNTech und Zweitimpfung BioNTech: Abstand 3 Wochen

· Erstimpfung Moderna und Zweitimpfung Moderna: Abstand 4 Wochen

· Erstimpfung AstraZeneca - Zweitimpfung mRNA-Impfstoff (BioNTech oder Moderna): 4 Wochen (wird eine Zweitimpfung mit AstraZeneca gewünscht, ist eine Verkürzung nicht möglich, dann bleibt der Impfabstand 12 Wochen)

Auch wer seine Erstimpfung in einem anderen Impfzentrum als dem Kreisimpfzentrum Ostalbkreis erhalten hat, kann seinen neuen, vorgezogenen Zweittermin im KIZ Ostalbkreis buchen. Das Vorziehen des Zweittermins ist über www.ostalbkreis.de (Umbuchung Zweitimpftermin) oder über die Telefon-Hotline des Landratsamts Ostalbkreis unter 07361 503-1901 ab Dienstag, 13. Juli, möglich. „Um die Kolleginnen und Kollegen in den Impfzentren bei der Planung der Impftermine zu entlasten, bitten wir Sie, Ihren ursprünglich vereinbarten Zweittermin im jeweiligen Impfzentrum abzusagen, sobald Sie im KIZ Ostalbkreis einen Zweittermin gebucht haben“, bittet Landrat Bläse.