Impfungen - ein wichtiges Thema, nicht nur für Kinder

„Vorbeugen. Schützen. Impfen“ heißt in diesem Jahr das Motto der 13. Europäischen Impfwoche vom 23. bis 29. April 2018. In ihrem Rahmen informiert das Gesundheitsamt des Ostalbkreises die Bevölkerung umfassend über die Notwendigkeit von Impfmaßnahmen. Nicht nur für Kinder, sondern für Menschen jeden Alters gilt: Hohe Impfquoten schützen - Lücken in der Durchimpfung führen zu Krankheitsausbrüchen.

Impfungen gehören zu den bedeutendsten und wirksamsten vorbeugenden Maßnahmen, die in der Medizin zur Verfügung stehen. Moderne Impfstoffe sind in der Regel gut verträglich, unerwünschte Nebenwirkungen selten. In einer Welt mit immer stärkeren Migrationsbewegungen und zunehmender Reisefreudigkeit ist ein guter Impfschutz, unabhängig vom Alter, wichtiger denn je. Jeder Geimpfte schützt nicht nur sich selbst vor ansteckenden Krankheiten, hohe Impfquoten ermöglichen eine Ausrottung einzelner Krankheiten, erst regional und schließlich weltweit.

Noch ist es eine Vision: Baden-Württemberg, seine Kreise, Städte und Gemeinden frei von Krankheiten, vor denen man sich durch vorbeugende Impfungen schützen kann. Europa als eine Region, in der jeder Mensch sein ganzes Leben lang einen chancengleichen Zugang zu hochwertigen, sicheren und bezahlbaren Impfstoffen und Impfmaßnahmen hat.

Alljährlich ist es das Ziel der europäischen Impfwoche, einen großen Schritt hin zur Verwirklichung dieses Wunschbildes zu unternehmen sowie die Bevölkerung für die Notwendigkeit von Impfmaßnahmen zu sensibilisieren. Ein guter Impfschutz ist wichtiger denn je, für die Gesundheit jedes Einzelnen und das Wohlbefinden der gesamten Gesellschaft.