Impfungen beginnen an Silvester

Wie das Landratsamt mitteilt, wird am Silvestervormittag mit den Corona-Impfungen im Ostalbkreis begonnen. Seit Längerem ist bekannt, dass die Impfaktion gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 diese Woche anläuft und mobile Impfteams, die dem Zentralen Impfzentrum des Robert-Bosch-Krankenhauses Stuttgart angegliedert sind, in Alten- und Pflegeheime kommen. Aus Gründen des Infektionsschutzes für die Bewohner der betreffenden Einrichtung läuft die Maßnahme sehr diskret ab. Die erste Impfung findet am 31. Dezember voraussichtlich am späteren Vormittag statt.