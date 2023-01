Impfstützpunkte schließen: Dort wird nun gegen Corona geimpft

Nach mehr als zwei Jahren haben die Corona-Impfstützpunkte im Ostalbkreis Mitte Dezember in Schwäbisch Gmünd und am 23. Dezember in Aalen den Betrieb eingestellt. Knapp 70.000 Impfungen wurden allein in den Impfstützpunkten von November 2021 bis Dezember 2022 durchgeführt.

Am 27. Dezember 2020 wurde in Baden- Württemberg die erste Impfung gegen Corona vorgenommen. Knapp einen Monat nach dem Start der neun Zentralen Impfzentren (ZIZ) des Landes Baden- Württemberg hatten auch die Kreisimpfzentren (KIZ) ihren Betrieb aufgenommen. In Aalen war der Start am 22. Januar 2021 in der Ulrich-Pfeifle-Halle. Im Zuge der Schließungen der Impfzentren in Baden-Württemberg wurde dann auch das KIZ am 30. September 2021 geschlossen.

In der Folge wurden im November 2021 die Impfstützpunkte in Aalen und Schwäbisch Gmünd eröffnet sowie die Mobilen Impfteams implementiert. Im Impfstützpunkt im KundenInformationsZentrum der Stadtwerke Aalen ließen sich am ersten Tag gleich 334 Menschen impfen. Zusätzlich dazu wurden bis März 2022 zwei weitere Impfeinheiten in Ellwangen und Bopfingen eingerichtet.

Mit dauerhaften und mobilen Impfangeboten setzte das Landratsamt Ostalbkreis deshalb auf ein dichtes Netz an Impfangeboten im Kreis. „Dies war alles nur gemeinsam mit den Kommunen, den Ärzteschaften, den Hilfsorganisationen und der Bundeswehr möglich“, berichtet Landrat Dr. Joachim Bläse. Zunächst wurden an sieben Tage pro Woche Erst- und Zweitimpfungen verabreicht und auch Booster-Impfungen durchgeführt. In allen anderen Gemeinden gab es weiterhin in Absprache mit den Bürgermeisterämtern Pop-up-Termine für Impfungen. Zusammen mit den Kliniken Ostalb wurden am Stauferklinikum und am Ostalb-Klinikum zudem Impfpünktchen eingerichtet, an denen Kinder geimpft werden konnte.

Damit gab es im Ostalbkreis Impfangebote durch niedergelassene Ärzte, dauerhafte Impfstützpunkte, mobile Teams und auch Betriebsärzte, die in den Unternehmen impften. Rund zwei Jahre lang waren die Impfzentren und im Anschluss die Impfstützpunkte zusammen mit den Mobilen Impfteams ein zentraler Baustein in der Pandemie- Bekämpfung.

Unterstützung hat die Landkreisverwaltung hierbei von den örtlichen Hilfsorganisationen, DRK Aalen, DRK Schwäbisch Gmünd, dem THW und dem Malteser Hilfsdienst sowie in Bezug auf die Impflogistik von der Bundeswehr erhalten. Ohne diese Unterstützung sei die Impfkampagne nicht umsetzbar gewesen, so der Landrat.

Ab Januar 2023 geht die Corona-Impfung in die sogenannte Regelversorgung über. Der Impfbedarf wird nun vollständig durch die niedergelassenen Haus-, Fach- und Betriebsärzte sowie Apotheken und Zahnärzte abgedeckt.