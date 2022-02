Impfgegner protestieren am Straßenrand

Dass Impfgegner und Protestler gegen die Corona-Maßnahmen jeden Montag bei ihren „Spaziergängen“ durch die Aalener Innenstadt ziehen, ist seit Mitte Dezember normal. Dass sie jetzt allerdings außerhalb dieses festen Termins am Straßenrand auf die Barrikaden gehen, ist neu. Rund 100 Bürger machten am Samstag entlang der Friedrichstraße und der Stiewingstraße ihrem Ärger mit Plakaten Luft.

„Was ist denn das?“, fragte sich so mancher Bürger, der am Samstagvormittag an den Demonstranten am Straßenrand vorbeigefahren ist. Für den einen oder anderen sei der Anblick der überwiegend jungen Protestler, deren Aktion aus heiterem Himmel gekommen sei, nahezu gruselig gewesen. „Wir wollten nur zum Einkaufen fahren und ab Westheim bis zum Kreisel, der zum Ostalb-Klinikum führt, standen alle paar Meter Bürger, die Plakate in den Händen hielten“, berichtet eine Leserin der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“.

„Lebensfreude“, „Mut“, „Hoffnung“, „Eigenverantwortung ist mir wichtig“ und „Für eine feie Impfentscheidung“ stand auf den aus Pappkartons gebastelten Schildern, die die Gegner der Corona-Maßnahmen in den Händen hielten. Auf anderen Plakaten lautete die Aufschrift: „84 Prozent der bestätigen Omikron-Fälle in Dänemark entfallen auf doppelt geimpfte Menschen.“ Wiederum andere nahmen auf ihren Pappkartons Bezug auf Klaus Schwab, dem Gründer des Weltwirtschaftsforums, der während der Pandemie häufig Ziel der Angriffe von Verschwörungstheoretikern geworden ist und mit seinem Buch „Great Reseat“ für Aufsehen sorgte.

Wer hinter der Aalener Aktion am Samstagvormittag steht und über welche Kanäle die Demonstranten für diese mobilisiert wurden, sei unklar, sagt der Polizeiführer vom Dienst (PVD) des Polizeipräsidiums Aalen auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“. Das versuche die Polizei zu ermitteln. Der Messengerdienst „Telegram“ sei ein Anhaltspunkt. Doch die Chancen, den Drahtzieher der Aktion ausfindig zu machen, sei analog zu den „Montagsspaziergängern“ schwierig.

Fakt sei allerdings, dass der Protest am Samstagvormittag ebenso wie die „Montagsspaziergänge“ nicht ordnungsgemäß bei der Stadt Aalen als Ortspolizei- und Versammlungsbehörde angemeldet worden sei. Auf die Veranstaltung sei eine Streife des Polizeireviers zufällig gestoßen. Da der Protest der rund 100 Bürger allerdings friedlich verlaufen sei, habe keine Notwendigkeit bestanden, einzugreifen, sagt der PVD.

Für so manchen Bürger, der das Szenario entlang des Berufsschulzentrums bis nach Westheim verfolgt hat, sei diese Aktion mehr als durchdacht gewesen. Sich an einer vielbefahrenen Straße am Samstagvormittag zu einem Protest zu versammeln, sei clever gewesen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. In dieser Zeit seien viele Bürger auf dem Weg zum Einkaufen und auch nach dem Shoppen in beiden Richtungen unterwegs.

Die Stimmung zwischen Geimpften und Ungeimpften verschlechtere sich zusehends, meinen viele. Auch die Situation nach den „Montagsspaziergängen“ spitze sich nach dem Vorfall am vergangenen Montag zu. An diesem Tag hat die Polizei eine Versammlung der Partei „Die Basis“ im Café Luther am Alten Kirchplatz an der Stadtkirche aufgelöst. Hier kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Besuchern und der Polizei, in deren Zuge zwei Beamte verletzt wurden.