Impfaktion: Im Rathaus häufen sich die Beschwerden

Zu lange Wartezeiten und Impfwillige, die weggeschickt werden: Im Aalener Rathaus häufen sich derzeit Beschwerden wegen des Ablaufs der Impfaktion, die mobile Impfteams im kleinen Sitzungssaal anbieten. Auch eine Leserin der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ hat jetzt in einer E-Mail an OB Frederick Brütting ihrem Ärger Luft gemacht. Sie fordert in ihrer Beschwerde auch wieder die Öffnung des Kreisimpfzentrums in der Ulrich-Pfeifle-Halle.

Die Wasseralfingerin, die namentlich nicht genannt werden möchte, sei enttäuscht von der Impfaktion im Aalener Rathaus. Ihre Mutter sei mit ihrem schwerbehinderten und chronisch kranken Onkel, der sich am Donnerstagmittag extra von der Arbeit in einer Behindertenwerkstatt freigenommen habe, zum Rathaus gefahren, damit er dort eine Booster-Impfung bekommt. Auf der Fahrt dorthin seien beiden guten Mutes gewesen, an die Reihe zu kommen. Denn auf der Homepage der Stadt Aalen werde ausdrücklich kommuniziert, dass ein Termin nicht nötig sei. Vor Ort sei den beiden allerdings gesagt worden, dass alle „ Terminkarten“ bereits vergriffen seien und sie deshalb am Freitagmorgen wieder kommen sollen. Ebenso wie die beiden seien auch Bürger, die zum Teil aus Göppingen ins Aalener Rathaus gekommen seien, wieder heimgeschickt worden.

„Wir können nicht jeden Tag freinehmen, um dann im Prinzip ,Lotto’ zu spielen, ob wir eine Karte ergattern können oder nicht“, schreibt die Wasseralfingerin an OB Brütting. Durch die ganze Pandemie-Lage seien die Urlaubstage mittlerweile sehr begrenzt. Und ihr Onkel würde zwingend eine Begleitperson brauchen, die ihn zum Impfen begleitet. Überdies müsste für diese Zeit nach einer Ersatzbetreuung für ihren schwerstbehinderten und pflegebedürftigen Vater gesucht werden.

Unabhängig von dem Angebot der mobilen Impfteams, die im Rathaus eingesetzt sind, versuche die Familie seit Wochen, Impftermine bei Hausärzten und Fachärzten zu bekommen. Leider ohne Erfolg. Und das, obwohl die Zweitimpfung bei ihrem Onkel seit über einem halben Jahr her ist. Es sei kein Wunder, dass die Inzidenzen so nach oben schnellten, wenn man Impfwilligen keine Möglichkeit mehr einräume, zeitnah den Piks zu bekommen.

Die Wasseralfingerin plädiert angesichts dieser Engpässe dafür, das Kreisimpfzentrum in der Ulrich-Pfeifle-Halle wieder zu öffnen, „damit deutlich mehr Impfungen pro Tag möglich sind und auch die berufstätige Bevölkerung nach der Arbeitszeit eine Chance auf eine Impfung/Boosterung hat“. Darüber hinaus sollte kommuniziert werden, wie und wo „Terminkarten“ für Aktionen der mobilen Impfteams zu erhalten sind. „Die Zeit läuft uns allen leider davon und ich möchte nicht, dass einer von meiner Familie wegen einer nicht durchgeführten Impfung ein Opfer der Corona-Pandemie wird.“

Die Schließung der Kreisimpfzentren durch die Landesregierung, ohne für ausreichend Alternative zu sorgen, kritisiert auch OB Brütting auf seiner Facebookseite. „Minister Lucha meinte damals, man sei mit den Angeboten in den Arztpraxen und 30 Impfteams für das ganze Land auf den Herbst gut vorbereitet. Was für eine fatale Fehleinschätzung!“, schreibt er in dem sozialen Medium. In Aalen habe man gemeinsam mit dem Landkreis ein Angebot auf die Beine gestellt, um dem Impfen und Boostern so gut es gehe, nachzukommen. Warteschlagen seien allerdings nicht auszuschließen, ebenso wie die Tatsache, dass mancher Bürger frustriert und ungeimpft wieder heimgehen müsse.

„Wir tun unser Möglichstes und arbeiten an unserer Grenze“, heißt es vonseiten des mobilen Impfteams in Schwäbisch Hall, das auch am Donnerstag hier seinen Einsatz hatte. Es könnten allerdings nur so viele Impfungen über die Bühne gehen, wie auch Impfstoff vorhanden ist. Überdies sei der Andrang nach Auffrischimpfungen groß, und das Aufklärungsgespräch für Erstimpfungen sei zeitintensiv. „Wir arbeiten am Limit und tun das, was in unserer Macht steht.“