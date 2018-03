Immerhin ein Traum erfüllt

Die Länderspielpause darf der 1. FC Heidenheim nutzen, um die Sinne zu schärfen. Nach dem 1:2 (0:2)-Niederlage beim Debütantenball am Freitagabend im hohen Norden beim tatsächlichen Bundesliga-Relegationskandidaten Holstein Kiel ist der FCH wieder mittendrin im Geschehen des Abstiegskampfes der 2. Fußball-Bundesliga - an dem aber noch die halbe Liga beteiligt ist. „Es liegt an uns weiter zu machen, mit breiter Brust voran zu gehen und die nötigen Punkte in den nächsten Spielen noch zu holen, erklärte FCH-Trainer Frank Schmidt (44). Der jüngste Auftritt brachte dem Zweitligisten von der Ostalb zwar keine Punkte, erfüllte jedoch einen Traum. Mit Innenverteidiger Ibrahim Hajtic (19) und Rechtsverteidiger Kevin Sessa (17) feierten dabei gleich zwei Heidenheimer Eigengewächse ihr Debüt.

Nur der Anschluss

„Auf jeden Fall war es schön, dass ich dabei sein durfte und dann auch noch von Anfang an spielen konnte. Das war immer ein Traum von mir“, sagte Sessa, der im Sommer von der U 17 der Stuttgarter Kickers wechselte. Mathias Wittek (gesperrt) und Robert Strauß (Grippe) wurden jung ersetzt. Das 0:1 verursachte in Kevin Kraus (25) ein etwas Erfahrener, es folgt ein Strafstoß. Beim 0:2 fälschte Debütant Hajtic - seit der U 17 beim FCH - einen Ball in Tor ab. Mehr als der späte Anschlusstreffer von John Verhoek gelang dem FCH nicht, der in der zweiten Halbzeit besser und offensiver agierte. „Mit der zweiten Halbzeit, aber vor allem mit dem 2:1 hat man gesehen, dass wir eine große Moral haben“, so Schmidt. Die benötigen die Heidenheimer, die auf den bedrohlicheren 14. Tabellenplatz abgerutscht sind, auch noch in den nächsten Wochen. Am Ostersamstag geht mit einem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt weiter.