Am 25. Spieltag der Fußball-Landesliga kommt es auf dem Härtsfeld zum Derby der gastgebenden Sportfreunde Dorfmerkingen gegen die TSG Hofherrnweiler, der Siebte empfängt den Achten. Grundsätzlich würde man wohl von einem Mittelfeldduell sprechen, doch in dieser engen Landesliga benötigen beide Mannschaften nach wie vor Zähler, um sich einen Vorsprung auf die Abstiegsränge herauszuspielen. Die Sportfreunde (33 Punkte) haben fünf Punkte, die TSG (31) gerade einmal drei Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz zwölf. Reichlich ungünstig für die Fußballfreunde der Ostalb ist die Anstoßzeit 15.30 Uhr. Sie überschneidet sich mit dem Drittligaspiel des VfR Aalen gegen den FSV Mainz II (14 Uhr).

Das enge Feld der Mannschaften beschäftigt auch die Trainer. „Man kann eigentlich nie einen Favoriten in den Duellen benennen“, sagt TSG-Trainer Stefan Schill. Dorfmerkingens Trainer Helmut Dietterle bläst ins selbe Horn: „Wenn wir gegen die TSG verlieren, würde uns das tabellarisch gleich wieder unter Druck setzen.“

Hofherrnweiler, das in seinem ersten Landesligajahr eine ordentliche Rolle eingenommen hat, verlor am vergangenen Sonntag gegen Primus Ebersbach/Fils knapp mit 1:2, wobei die Entscheidung vom Punkt fiel. „Den Elfmeter kann man geben, muss man aber nicht. Ebersbach war an diesem Tag einfach den kleinen Tick besser. Das reicht in den Spielen häufig schon aus“, sagt Schill. Die Sportfreunde dagegen haben sich reichlich Frust von der Seele geballert und mit 7:1 beim SC Stammheim gewonnen. Dabei sprechen sie auf dem Härtsfeld schon die ganze Saison über die zahlreich liegengelassenen Chancen inklusive acht vergebener Strafstöße. Sollte der Knoten nun geplatzt sein, dürfte es für die TSG in Dorfmerkingen ungemütlich werden. Dietterle relativiert den Kantersieg jedoch: „Die Stammheimer hatten nicht ihre etatmäßige Nummer eins im Tor. Zwei, drei Tore gingen ganz klar auf die Kappe des Ersatzmanns.“ Gewonnen hätten die Sportfreunde wohl aber auch so. Das Torverhältnis ist außerdem aufpoliert geworden, was noch eine Rolle spielen kann am Ende der Saison. Mahnend für beide Mannschaften hebt Dietterle den Finger: „Wir sind beide noch nicht durch. Ich vermute, dass 38 Punkte am Ende reichen dürften. Da es so eng zugeht, ist es ein Vorteil, dass die anderen unter uns auch noch gegeneinander antreten müssen.“

Ein Bier gibt es so oder so

Schill muss voraussichtlich auf Philipp Leister verzichten, der an Knieproblemen laboriert. Ebenfalls angeschlagen ist nach wie vor Christoph Merz. Pascal Weidl, Torschütze gegen Ebersbach, fehlt gelb-rot-gesperrt. Außerdem nicht zur Verfügung stehen David Kraut (Muskelfaserriss) und Manuel Ecker (krank). Auch wenn es schon das zweite Aufeinandertreffen ist, freut sich der Härtsfelder Schill auf die Heimat und den Ex-Verein. Jahrelang war er bei den Sportfreunden Spieler und am Ende auch Co-Trainer, ehe die TSG ihn als Cheftrainer abgeworben hat. „Ich bin Dorfmerkinger durch und durch. Für mich ist es wieder etwas Besonderes, da brauche ich gar nicht drumherum reden. Es ist kein Spiel wie jedes andere.“ Ein gemeinsames Bier werde man nach dem Duell so oder so trinken, so Schill.

Dietterle hofft dagegen, dass seine Mannschaft nicht einen solch leblosen Eindruck wie im Hinspiel, bei der 0:2-Pleite, abgibt. „Da haben wir es Hofherrnweiler mit unserer Leistung leicht gemacht, wir hatten keine Chance.“

Apropos Chancen: die erspiele sich seine Mannschaft in jedem Spiel, so der 64-Jährige. „Gegen die TSG müssen wir die aber auch nutzen. Da werden wir bestimmt nicht so viele bekommen.“ Die besseren „Derbyspieler“ habe laut Dietterle die TSG. „Alleine mit Groiß und Merz haben die zwei bullige Typen vorne drin, die sich richtig reinschmeißen werden. Die fehlen uns.“ Was jedoch nicht bedeutet, dass die Sportfreunde als Underdog in die Partie gehen. Hier sind sich beide Trainer erneut einig: ein Favorit ist auch bei diesem Landesligaduell nicht auszumachen.